Власти подконтрольной Киеву части ДНР призвали к эвакуации из Краматорска

Глава администрации подконтрольной Киеву части ДНР рекомендовал жителям Краматорска уезжать из города из-за обстрелов. По его словам, в Краматорске остаются около 53 тыс. человек, а в контролируемой ВСУ части ДНР — 260 тыс.

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Жителям Краматорска следует покинуть город из-за обстрелов, заявил глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин в эфире ICTV.

«В Краматорске сейчас находятся около 53 тыс. человек. Выезжайте, берегите себя, берегите своих детей, потому что в области обстановка с каждым днем становится все сложнее», — заявил он.

По данным администрации, в подконтрольной Украине части ДНР остаются около 260 тыс. мирных жителей.

Накануне Филашкин в телеграм-канале сообщил об одном погибшем и восьми раненых после ударов по Краматорску.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Согласно переписи населения 2001 года, в Краматорске проживали 181 025 человек. К 1 января 2022 года украинская статистика оценивала численность города в 147 145 жителей.

Краматорск находится в 95 км к северо-западу от Донецка и вместе со Славянском и Константиновкой образует крупную городскую агломерацию вдоль берега реки Казенный Торец. После начала полномасштабных боевых действий в 2022 году эта агломерация стала одной из главных целей российских военных, поскольку она является самым важным транспортно-логистическим узлом и укрепленным районом северного Донбасса.