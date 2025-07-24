В администрацию Химок пришли с обысками

Фото: Администрация городского округа Химки

В администрацию подмосковного города Химки пришли с обысками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник и программа ВГТРК «Честный детектив».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Московской области, в пресс-службу СКР, направил запрос в пресс-службу МВД.

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