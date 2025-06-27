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СК объяснил розыск экс-замглавы Химок

СК: экс-замглавы подмосковных Химок Минаева объявили в розыск из-за двух взяток
Против бывшего первого заместителя главы подмосковных Химок Минаева возбудили уголовное дело о коррупции. По версии следствия, Минаев и его сообщники получили взятки на сумму более 6 млн руб.
Фото: Николай Минаев / VK
Фото: Николай Минаев / VK

Бывшего первого заместителя главы администрации Химок Николая Минаева объявили в розыск из-за обвинений в совершении коррупционных преступлений, сообщили РБК в ГСУ СК России по Московской области.

Следователь вынес постановление о привлечении Минаева в качестве обвиняемого в получении двух взяток (ч. 6 ст. 290 УК). Обвинение в получении двух взяток также предъявлено директору МБУ городского округа Химки «Объединенное городское хозяйство», заместителю начальника отдела этого учреждения (ч. 6 ст. 290 УК) и посреднику (ч. 4 ст. 291.1 УК).

Экс-замглавы подмосковных Химок объявили в розыск по делу о взятке
Общество
Николай Минаев


По данным следствия, с марта по июнь 2025 года первый замглавы администрации Химок и сотрудники муниципального учреждения получили через посредника от исполнительных директоров двух фирм взятки. Их сумма составила 2 млн 40 тыс. руб. и 4 млн руб.

«Бывший чиновник находится в розыске, следствие вышло в суд с ходатайством о его заочном аресте. Двое других соучастников уже находятся под стражей. Посреднику в коррупции избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали в следственном управлении.

Телеграм-канал Shot пишет, что Минаев уехал из России, после того как его объявили в розыск. Несколько дней назад он уволился из администрации города, а до этого не появлялся на рабочем месте около двух недель. По информации телеграм-канала, в ближайшее время по адресам, связанным с Минаевым, пройдут обыски.

В 2025 году Минаев пришел работать в Химки из администрации соседнего Солнечногорска, где он курировал финансы и госзакупки, отмечает издание «Москва онлайн». Там он проработал около полугода. До этого Минаев с 2022 года несколько лет работал в администрации подмосковных Мытищ.

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Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Химки коррупция взятка Московская область
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