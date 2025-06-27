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Экс-замглавы подмосковных Химок объявили в розыск по делу о взятке

МВД объявило в розыск бывшего замглавы подмосковных Химок Николая Минаева
Николай Минаев
Николай Минаев (Фото: minaevkhimki / Telegram)

МВД объявило в розыск бывшего замглавы подмосковных Химок Николая Минаева, следует из базы данных ведомства. В карточке указано, что мужчина разыскивается по статье Уголовного кодекса, но какой, не сообщается.

Из картотеки Тверского суда следует, что в отношении разыскиваемого возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 3 млн до 5 млн руб. либо лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. В четверг, 25 июня, суд зарегистрировал ходатайство следствия о заключении под стражу фигуранта дела. Судебное заседание для рассмотрения ходатайства назначено на 2 июля.

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Минаев работал в администрации округа Химки с весны 2025 года. До этого он занимал должность замглавы по социальным вопросам в подмосковных Серпухове и Чехове, уточняет издание «Вести Московского региона».

Из администрации Химок он уволился несколько дней назад по собственному желанию. Последнее сообщение в телеграм-канале экс-замглавы датировано 19 июня. В посте идет речь о промежуточных результатах ЕГЭ в городском округе.

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