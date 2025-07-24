Миллиардер Лаудер потребовал от банков Швейцарии еще больше денег за холокост

Миллиардер потребовал от банков Швейцарии еще больше денег за холокост

Глава Всемирного еврейского конгресса утверждает, что UBS, долгие годы скрывавший вклады жертв холокоста, может столкнуться с новыми требованиями о возмещении ущерба на миллиарды долларов

Рональд Лаудер (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Президент Всемирного еврейского конгресса миллиардер Рональд Лаудер добивается новых компенсаций для жертв холокоста от крупнейшего швейцарского банка UBS. По его мнению, выплаченные финансовыми организациями Швейцарии почти 30 лет назад $1,25 млрд — это не все, что обязаны предоставить потомкам жертв геноцида, устроенного нацистской Германией.

Наследник косметической империи Estee Lauder сыграл ключевую роль в соглашении 1998 года о выплатах родственникам жертв холокоста от швейцарских банков, напоминает Bloomberg. В разговоре с агентством Лаудер заявил, что банки должны гораздо больше: «Мы, вероятно, потеряли от $5 до $10 млрд. Я сказал себе: «Мы не повторим эту ошибку».

В конце 1996-го — начале 1997 года в окружной суд США был подан ряд исков против трех швейцарских банков. В исковых заявлениях утверждалось, что банки сознательно скрывали вклады жертв холокоста и сотрудничали с Третьим рейхом, принимая на хранение добытое противозаконным путем еврейское имущество. В качестве ответчиков были указаны United Bank of Switzerland (UBS) и Credit Suisse, а также Компания швейцарского банка, которая впоследствии объединилась с UBS. В августе 1998 года стороны пришли к рамочному соглашению. UBS и Credit Suisse согласились выплатить истцам компенсацию в размере $1,25 млрд в обмен на то, чтобы пострадавшие при холокосте и их потомки отказались от претензий к банкам и правительству Швейцарии. В марте 2023 года произошло слияние двух крупнейших и старейших швейцарских банков UBS и Credit Suisse.

В 2020 году 81-летний Лаудер вместе с несколькими влиятельными союзниками решил добиться новых компенсаций от UBS. Решение было принято после того, как Центр Симона Визенталя получил сведения о 12 тыс. нацистов, бежавших в Аргентину, — у многих из них были швейцарские счета, где хранились деньги, отобранные у евреев. Некоторые из этих счетов оставались открытыми до 2020 года.

При поддержке Белого дома и конгресса расследование было возобновлено, и следователи приступили к изучению архивов. Лаудер утверждает, что UBS может столкнуться с требованиями о возмещении ущерба в миллиарды долларов. Однако до завершения расследования невозможно точно сказать, какие убытки понесет банк, если таковые вообще будут, отмечает Bloomberg.

Руководство UBS заявило, что банк оказывает все необходимое содействие расследованию, «чтобы пролить больше света на этот трагический период истории». «UBS стремится внести свой вклад в изучение архивов Credit Suisse, касающихся связанных с нацистами счетов, ранее хранившихся в банках — предшественниках Credit Suisse», — говорится в заявлении банка.

Bloomberg отмечает, что для UBS эта проблема носит не только исторический характер, поскольку хорошие отношения с американскими регулирующими органами крайне важны для банка. «Таких счетов не просто несколько, а очень много. Если они не разберутся с этим так, как того требуют власти США, они привлекут к себе более пристальное внимание со стороны регулирующих органов», — заявил профессор Цюрихского университета Керн Александер.

Профессор Нью-Йоркского университета Берт Ньюборн полагает, что новое расследование может поставить под сомнение соглашение 1990-х годов. Сам Лаудер признает, что еврейские организации, обратившиеся тогда с исками, слишком поспешно заключили сделку со швейцарскими банками. «У нас не было полных данных, поэтому мы вели переговоры вслепую», — пояснил он. Теперь Лаудер полон решимости довести дело до конца.