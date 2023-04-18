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Сенаторы США опубликовали отчет о счетах нацистов в Credit Suisse

Комитет сената США по бюджету: Credit Suisse обслуживал счета нацистов в XXI веке

Комитет сената США по бюджету опубликовал отчет, в котором говорится, что швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов или связанных с ними людей, в некоторых случаях — вплоть до 2020 года.

Как отмечает The Wall Street Journal, расследование сенаторов было инициировано после публикации данных Центра Симона Визенталя — организации, деятельность которой направлена на защиту прав человека, борьбу с терроризмом, антисемитизмом и изучение холокоста. В 2020 году Центр получил сведения о 12 тыс. нацистов, бежавших в Аргентину. По словам исследователей, у многих из них были счета в швейцарском банке, где хранились деньги, конфискованные у евреев.

В документе на сайте сенатского комитета говорится, что Credit Suisse обслуживал счета, о большинстве из которых ранее на разглашалась информация — например, счетах 99 человек, которые были либо высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии, либо членами связанных с нацистами группировок в Аргентине. 70 счетов были открыты после 1945 года. По крайней мере 14 из них продолжали обслуживаться в XXI веке, а некоторые — в 2020 году.

Как отмечают сенаторы, после публикации данных Центра Симона Визенталя Credit Suisse согласился провести собственное расследование, но, по их мнению, банк «установил неоправданно жесткие и узкие рамки» и отказался учитывать новые данные, обнаруженные в ходе проверки. Комитет заявил, что продолжит следить за ситуацией.

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