МИД назвал шаг к примирению с Азербайджаном
«Значимым шагом» к разрешению ситуации в отношениях России и Азербайджана стало бы освобождение задержанных россиян. Об этом во время брифинга заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«Россия нацелена на то, чтобы он не затягивался, мы рассчитываем на скорейшую нормализацию», — сказала она (цитата по ТАСС).
По словам дипломата, в отношениях с Азербайджаном сейчас «мягко говоря, непростой этап».
Осложнение отношений между Москвой и Баку началось в июне после задержаний представителей азербайджанской диаспоры в рамках расследования дел об убийствах в Екатеринбурге, двое из них умерли при задержании.
В МИД России подчеркивали, что задержания проводились в рамках уголовных дел. В Баку после событий в Екатеринбурге пришли с обысками в агентство «Sputnik Азербайджан», кроме того, были арестованы несколько россиян, которым предъявили обвинения в контрабанде наркотиков.
В середине июля президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Украину «никогда не соглашаться на оккупацию» и сравнил ситуацию с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Баку вернул регион под свой контроль в 2023 году.
Россия не согласна с позицией Ильхама Алиева по Украине, но рассчитывает, что разногласия не помешают восстановлению отношений между Россией и Азербайджаном после недавних задержаний.
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