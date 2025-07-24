В Сочи погибла еще одна женщина при ударе БПЛА

В Сочи две женщины погибли в Адлеровском районе при падении обломков дрона. Еще 11 человек пострадали, четверо госпитализированы

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В Сочи во время удара БПЛА погибла еще одна женщина. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

О первой погибшей сообщал оперштаб.

При падении обломков беспилотника в Адлерском районе Сочи погибли две женщины, уточнил губернатор. ЧП произошло на улице Авиационной.

«В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений», — написал Кондратьев и добавил, что обломки дрона попали также на территорию нефтебазы.

Всего в результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого санавиацией доставят в краевую больницу.

Кондратьев поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим.

В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков беспилотников также начался пожар в гаражном кооперативе, сообщил ранее оперштаб. Возгорание затронуло четыре гаража общая площадь — 200 кв. м. Его уже ликвидировали.

Поздно вечером 23 июля Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Сочи. Они были сняты в 3 часа ночи. Минобороны сообщило об уничтожении 10 беспилотников над акваторией Черного моря и двух — над территорией Краснодарского края.