В Сочи погибла еще одна женщина при ударе БПЛА
В Сочи во время удара БПЛА погибла еще одна женщина. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
О первой погибшей сообщал оперштаб.
При падении обломков беспилотника в Адлерском районе Сочи погибли две женщины, уточнил губернатор. ЧП произошло на улице Авиационной.
«В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений», — написал Кондратьев и добавил, что обломки дрона попали также на территорию нефтебазы.
Всего в результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого санавиацией доставят в краевую больницу.
Кондратьев поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим.
В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков беспилотников также начался пожар в гаражном кооперативе, сообщил ранее оперштаб. Возгорание затронуло четыре гаража общая площадь — 200 кв. м. Его уже ликвидировали.
Поздно вечером 23 июля Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Сочи. Они были сняты в 3 часа ночи. Минобороны сообщило об уничтожении 10 беспилотников над акваторией Черного моря и двух — над территорией Краснодарского края.
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