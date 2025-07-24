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Военная операция на Украине ,  
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США помогут Киеву с ремонтом БМП Bradley и ЗРК за $322 млн

США передадут Киеву оборудование для ремонта БМП Bradley и ЗРК HAWK за $322 млн
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Военная операция на Украине
Украина запросила комплектующие и услуги по ремонту и обслуживанию БМП Bradley, и ЗРК HAWK Phase III, общая стоимость сделок оценивается в $322 млн. Они не изменят «базовый военный баланс в регионе», считают в Пентагоне

США одобрили продажу Украине оборудования для ремонта БМП Bradley, а также ЗРК HAWK Phase III на сумму $322 млн сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству (DSCA).

В одном из сообщений ведомства сказано, что Украина запросила комплектующие и услуги по ремонту и обслуживанию БМП Bradley, в том числе обучение, техническую помощь, и логистическую поддержку. По предварительной оценке, стоимость сделки составит $150 млн.

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Фото:Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

В другом сообщении говорится, что Киев также запросил запчасти, техническое обслуживание и модернизацию ЗРК HAWK. Украина также просит грузовики, комплекты инструментов, помощи с обучением и сопровождением со стороны подрядчиков и представителей правительства США. Предельно стоимость сделки оценивается в $172 млн.

Реализация сделок «поддержит цели внешней политики и интересы национальной безопасности США, улучшив способность Украины обеспечивать свою оборону», утверждают в DSCA.

Сделки не предусматривают поставок новых боевых машин или ракет. Их цель — повысить способность Украины «противостоять текущим и будущим угрозам, снабдив ее более мощными средствами ПВО для выполнения задач самообороны и обеспечения региональной безопасности» заявили в агентстве.

Там добавили, что продажа оборудования для ремонта, как и поддержка в рамках указанных сделок, не изменят «базовый военный баланс в регионе».

Администрация президента США Дональда Трампа сократила объемы военной поддержки Украины по сравнению с предшествующей, когда у власти находился Джо Байден. Сам Трамп во время предвыборной гонки обещал урегулировать конфликт России и Украины.

В последние недели президент США ужесточил риторику в отношении России и потребовал прогресса в урегулировании. 14 июля он анонсировал новую схему поставок вооружений Украине, в частности систем Patriot: европейские страны передадут Киеву комплексы из собственных запасов, а затем Вашингтон отправит им новые на замену. Трамп говорил об отправке 17 систем Patriot.

Москва осуждает военную помощь Киеву. Со стороны США «было много противоречивых заявлений» насчет военной помощи Украине, но ее продолжают оказывать, говорили в Кремле. Последнее не способствует мирному урегулированию конфликта, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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