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Выборы президента США ,  
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Байден заявил, что устал от Маска и его «богатых дружков»

Байден заявил, что устал от Маска и его богатых дружков
Сюжет
Выборы президента США
Байден обвинил Маска и его «богатых дружков» в попытках «купить» выборы в США. Bloomberg и WSJ писали, что бизнесмен решил спонсировать кампанию Трампа, по данным CNN, он также рекомендовал политику Вэнса в вице-президенты

Президент США Джо Байден заявил, что устал от американского предпринимателя Илона Маска и его «богатых дружков». Об этом он написал на своей странице в X (ранее — Twitter).

«Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы», — написал Байден.

К посту он прикрепил ссылку на сайт для пожертвований демократам. Глава государства проиллюстрировал его снимком своего предшественника, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и Маска.

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15 июля на съезде Республиканской партии сам Трамп официально стал кандидатом в президенты США. Источники CNN утверждали, что Маск лично рекомендовал политику сделать сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса своим кандидатом в вице-президенты.

Bloomberg и The Wall Street Journal (WSJ) писали , что Маск решил стать спонсором кампании Трампа. По информации WSJ, бизнесмен решил ежемесячно жертвовать на нее $45 млн. Ранее Маск говорил, что не рассматривает финансирование кампаний ни Байдена, ни Трампа.

Деньги, которые Маск намерен жертвовать на кампанию Трампа, получит комитет по политической активности под названием America PAC, писала газета. Эта организация напрямую не связана с предвыборным штабом политика.

В мае WSJ писала, что, в последнее время Маск и Трамп созваниваются по несколько раз в месяц по инициативе предпринимателя, хотя прежде критиковали друг друга.

Маск после неудачного покушения на Трампа выразил ему свою поддержку и заявил, что «настолько крутого кандидата» в США не было около ста лет со времен Теодора Рузвельта.

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