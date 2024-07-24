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Военная операция на Украине ,  
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Дума приняла закон о передаче конфискованного оружия на военную операцию

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Военная операция на Украине
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Новые законы в России
В территориальных органах МВД скопилось свыше 250 тыс. единиц изъятого оружия на начало 2024 года, отмечали авторы законопроекта
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о передаче конфискованного и невостребованного оружия в зону военной операции, сообщил в своем телеграм-канале один из авторов инициативы, глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн. Хинштейн ранее был советником директора Росгвардии.

«Теперь скопившееся на складах оружие (конфискованное и невостребованное собственниками после года хранения) может быть передано в Росгвардию, Минобороны и иные государственные военизированные организации для выполнения поставленных перед ними задач. Десяткам тысяч «стволов» найдут применение не только в зоне СВО: огнестрельное оружие ждут в экспертно-криминалистических подразделениях для формирования коллекций, используемых для раскрытия преступлений», — заявил Хинштейн.

Депутат объяснил, что, если законопроект будет принят, это позволит сэкономить бюджетные деньги, поскольку сейчас такое оружие подлежит уничтожению Росгвардией, на что тратятся дополнительные средства. «Теперь оружие и боеприпасы будут использоваться рационально — например, гладкоствольные дробовики показали свою исключительную эффективность в борьбе с вражескими дронами в зоне СВО», — отметил депутат.

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Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Законопроект, о котором идет речь, в начале мая внесли в Госдуму депутаты Хинштейн, Александр Сидякин и Василий Пискарев, а также сенаторы Андрей Турчак (на данный момент — врио главы Республики Алтай), Владимир Булавин и Алексей Наумец. Они предложили внести в федеральный закон «Об оружии» поправки, позволяющие передавать оружие и патроны, по закону подлежащие уничтожению, Росгвардии или государственным военизированным организациям.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что к 1 января 2024 года в территориальных органах МВД скопилось свыше 250 тыс. единиц изъятого оружия, более 70 тыс. подлежит уничтожению, хотя большая его часть исправна. В документе также отмечалось, что вооружение «может быть повторно использовано государственными военизированными организациями при выполнении возложенных на них задач, что особенно актуально с учетом проведения специальной военной операции».

Правительство поддержало законопроект с учетом замечаний. Там отметили, что для создания правовых оснований для использования «по целевому назначению» подлежащего уничтожению оружия или патронов к нему необходимо «урегулировать вопросы обращения в собственность Российской Федерации соответствующего вида оружия». Кроме того, кабмин счел «избыточным» положение о наделении правительства полномочиями устанавливать порядок передачи подлежащего уничтожению оружия и патронов в государственные военизированные организации.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине Александр Хинштейн конфискация оружие
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