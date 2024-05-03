 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Конфискованное оружие предложили вместо утилизации передавать военным

В Госдуму внесли проект о передаче конфискованного оружия на нужды спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о передаче военным конфискованного у граждан и добровольно сданного, но невостребованного оружия. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Авторы законопроекта пояснили, что конфискованное оружие будет передаваться на нужды специальной военной операции.

Законопроект внесли депутаты Александр Хинштейн, Александр Сидякин и Василий Пискарев, а также сенаторы Андрей Турчак, Владимир Булавин и Алексей Наумец. Они предложили внести в федеральный закон «Об оружии» поправки, позволяющие передавать оружие и патроны, по закону подлежащие уничтожению, Росгвардии или государственным военизированным организациям.

Речь идет о конфискованном у граждан вооружении и боеприпасах, а также оружии и патронах, добровольно сданном собственниками на уничтожении или невостребованных ими в течении года. Предполагается, что принимать решение о передаче оружия будет Росгвардия, правила установит правительство.

США передали Украине конфискованное оружие хуситов
Политика
Фото:CENTCOM / Twitter

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что к 1 января 2024 года в территориальных органах МВД скопилось свыше 250 тыс. единиц изъятого оружия, более 70 тыс. подлежит уничтожению, хотя большая его часть исправна. В документе отмечается, что вооружение «может быть повторно использовано государственными военизированными организациями при выполнении возложенных на них задач, что особенно актуально с учетом проведения специальной военной операции».

Как написал в своем телеграм-канале один из авторов инициативы Андрей Турчак, законопроект предполагает, что «изъятое огнестрельное оружие, подлежащее утилизации войсками национальной гвардии, будет передаваться на нужды спецоперации». Он уточнил, что документ разработала рабочая группа по вопросам военной операции.

Еще один автор законопроекта Александр Хинштейн отметил в своем телеграм-канале, что действующее законодательство не предусматривает повторного использования конфискованного и невостребованного оружия, а власти вынуждены выделять бюджетные средства на его уничтожение. «И это при том, что многое из этого арсенала очень бы пригодилось в зоне СВО — например, дробовые ружья, эффективно показавшие себя против беспилотников», — подчеркнул депутат.

Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве

В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу

Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото

Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало

Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах

Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года
Теги
Госдума законопроект оружие боеприпасы Минобороны Росгвардия Александр Хинштейн Андрей Турчак
Материалы по теме
Полиция Майами передаст Украине конфискованное оружие
Политика
Медведев заявил, что Россия производит оружие «не вместо, а вместе»
Политика
США подготовили контракты на оружие для Украины на $6 млрд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 98,64 (+0,62) Инвестиции, 02 мая, 16:32 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 92,05 (+0,27) Инвестиции, 02 мая, 16:32
В Харькове прогремел взрыв Политика, 14:52
Шойгу заявил о взломе опорных пунктов ВСУ по всей линии соприкосновения Политика, 14:51
Конфискованное оружие предложили вместо утилизации передавать военным Политика, 14:47
«Яндекс» назвал долю желающих арендовать дачу россиян Недвижимость, 14:44
Мусорозаводу под Казанью нашли поставщика из Китая вместо японского Экономика, 14:39
Швеция отвергла идею международного расследования взрывов на Nord Stream Политика, 14:34
В Центральной России объявили оранжевый уровень погодной опасности Общество, 14:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Финляндии задержали российских студентов по делу о нарушении санкций Политика, 14:24
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье Недвижимость, 14:18
Третья ракетка мира Алькарас снялся с «Мастерса» в Риме из-за травмы Спорт, 14:17
Тарасова ответила Жулину на слова о полупьяных фигуристах Спорт, 14:15
Какие инструменты помогут анализировать продажи в e-commerce РБК и Яндекс, 14:13
Россия поднялась на 162-е место в мировом рейтинге свободы СМИ Политика, 14:11
Балицкий сообщил об ударе ВСУ по пятиэтажному дому в Токмаке Политика, 14:10