Конфискованное оружие предложили вместо утилизации передавать военным

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о передаче военным конфискованного у граждан и добровольно сданного, но невостребованного оружия. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Авторы законопроекта пояснили, что конфискованное оружие будет передаваться на нужды специальной военной операции.

Законопроект внесли депутаты Александр Хинштейн, Александр Сидякин и Василий Пискарев, а также сенаторы Андрей Турчак, Владимир Булавин и Алексей Наумец. Они предложили внести в федеральный закон «Об оружии» поправки, позволяющие передавать оружие и патроны, по закону подлежащие уничтожению, Росгвардии или государственным военизированным организациям.

Речь идет о конфискованном у граждан вооружении и боеприпасах, а также оружии и патронах, добровольно сданном собственниками на уничтожении или невостребованных ими в течении года. Предполагается, что принимать решение о передаче оружия будет Росгвардия, правила установит правительство.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что к 1 января 2024 года в территориальных органах МВД скопилось свыше 250 тыс. единиц изъятого оружия, более 70 тыс. подлежит уничтожению, хотя большая его часть исправна. В документе отмечается, что вооружение «может быть повторно использовано государственными военизированными организациями при выполнении возложенных на них задач, что особенно актуально с учетом проведения специальной военной операции».

Как написал в своем телеграм-канале один из авторов инициативы Андрей Турчак, законопроект предполагает, что «изъятое огнестрельное оружие, подлежащее утилизации войсками национальной гвардии, будет передаваться на нужды спецоперации». Он уточнил, что документ разработала рабочая группа по вопросам военной операции.

Еще один автор законопроекта Александр Хинштейн отметил в своем телеграм-канале, что действующее законодательство не предусматривает повторного использования конфискованного и невостребованного оружия, а власти вынуждены выделять бюджетные средства на его уничтожение. «И это при том, что многое из этого арсенала очень бы пригодилось в зоне СВО — например, дробовые ружья, эффективно показавшие себя против беспилотников», — подчеркнул депутат.