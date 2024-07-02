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Военная операция на Украине ,  
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Правительство одобрило отправку конфискованного оружия на спецоперацию

Сюжет
Военная операция на Украине
Кабмин одобрил инициативу о передаче конфискованного, невостребованного и подлежащего утилизации оружия и патронов «на нужды» спецоперации. Законопроект предполагает, что такое оружие по решению Росгвардии будут направлять военным
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Правительство России поддержало с учетом замечаний законопроект об упрощенной процедуре передачи невостребованного и конфискованного оружия в зону поведения военной операции на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

Правительство отметило, что для создания правовых оснований для использования «по целевому назначению» подлежащего уничтожению оружия или патронов к нему необходимо «урегулировать вопросы обращения в собственность Российской Федерации соответствующего вида оружия».

Кроме того, кабмин счел «избыточным» положение о наделении правительства полномочиями устанавливать порядок передачи подлежащего уничтожению оружия и патронов в государственные военизированные организации.

Конфискованное оружие предложили вместо утилизации передавать военным
Политика
Фото:Александр Астафьев / РИА Новости

Законопроект, о котором идет речь, в начале мая внесли в Госдуму депутаты Александр Хинштейн, Александр Сидякин и Василий Пискарев, а также сенаторы Андрей Турчак (на данный момент — врио главы Республики Алтай), Владимир Булавин и Алексей Наумец. Они предложили внести в федеральный закон «Об оружии» поправки, позволяющие передавать оружие и патроны, по закону подлежащие уничтожению, Росгвардии или государственным военизированным организациям.

Речь идет о конфискованном у граждан вооружении, а также оружии и патронах, добровольно сданных собственниками на уничтожение или не востребованных ими в течение года. Инициатива предполагает, что принимать решение о передаче оружия будет Росгвардия. ТАСС пишет, что за передачу оружия будет отвечать Минобороны.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что, по данным Росгвардии, к 1 января 2024 года в территориальных органах МВД скопилось свыше 250 тыс. единиц изъятого оружия, более 70 тыс. подлежит уничтожению, хотя большая его часть исправна. Отмечается, что вооружение «может быть повторно использовано государственными военизированными организациями при выполнении возложенных на них задач, что особенно актуально с учетом проведения специальной военной операции».

Согласно карточке законопроекта на сайте Госдумы, думский комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал рассмотреть инициативу в первом чтении. Предлагаемая дата рассмотрения — 4 июля.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
конфискация оружие Росгвардия Минобороны законопроект правительство России
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