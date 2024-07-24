 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Подозреваемый во взрыве автомобиля в Москве приехал на машине такси

Подозреваемый во взрыве автомобиля в Москве приехал на машине такси
Video

Подозреваемый во взрыве машины на севере Москвы приехал на место происшествия на автомобиле такси. Об этом сообщил СК.

«Также установлен и осматривается следователями автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту совершения преступления», — заявили в Следственном комитете. К сообщению прикреплено видео, на котором следователи осматривают машину такси Cherry Tigo с логотипом «Яндекса».

Следователи не уточнили, приехал подозреваемый за рулем машины или в качестве пассажира. Однако, из видео следует, что машина такси припаркована неподалеку от места, где произошел взрыв — на заднем плане видно огороженное место происшествия.

Личность подозреваемого установлена, сообщили также следователи. Имя его они не назвали.

Дело о подрыве машины в Москве передали в УСК по особо важным делам
Политика
Фото:Шамиль Жуматов / Reuters

Автомобиль Toyota взорвался утром 24 июля на парковке в Москве, на улице Синявинская. Во время взрыва пострадал водитель (ему оторвало конечности) и пассажирка (у нее раны на лице). Их госпитализировали в больницу.

Бомбу прикрепили к днищу под педалями, она сработала, когда водитель завел двигатель. Мужчина, пострадавший при взрыве — офицер Минобороны по имени Андрей Торгашо, сообщали со ссылкой на источники «Коммерсантъ» и «МК». Позднее сам Торгашов — замначальника радиоцентра спутниковой связи, сказал RT, что опровергает информацию о том, что именно он находился в автомобиле.

Следователи заведи два уголовных дела — по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК).

Украина готова к переговорам с Россией

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России

Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова

Зимние олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах

Морской экспорт нефти в июле установит новый рекорд

Telegram убрал монетизацию для российских каналов через 6 дней после обновления

Банковский сектор подвергся DDOS-атаке

Госдума приняла ряд поправок в Налоговый кодекс
Теги
Такси взрыв машина Москва
Материалы по теме
В офисе Зеленского заявили о непричастности ко взрыву в Москве
Политика
Момент взрыва машины военного в Москве. Видео
Общество
Toyota военного в Москве сразу после взрыва. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3) Инвестиции, 23 июл, 18:20 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48) Инвестиции, 23 июл, 18:20
МИД Украины пояснил слова Кулебы о переговорах с Россией Политика, 15:57
МОК утвердил Солт-Лейк-Сити столицей зимней Олимпиады-2034 Спорт, 15:54
В очереди у Крымского моста со стороны Керчи скопилось более 500 машин Общество, 15:50
Депутаты продлили норму о вырубке леса на Байкале для расширения БАМа Общество, 15:49
Как семейные реликвии разоряют наследников Pro, 15:48
Путин поручил заняться переездом госкомпаний из Москвы в регионы Бизнес, 15:46
Движение Black Lives Matter выступило против выдвижения Камалы Харрис Политика, 15:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Из-за жары энергопотребление в России выросло на 7,3% Общество, 15:34
Госдума отменила НДС для строителей частных домов по эксроу Недвижимость, 15:31
Как обойти запрет рекламы в Youtube и куда идти, если его закроют Pro, 15:29
Путин поручил правительству расширить семейную ипотеку на частные дома Недвижимость, 15:28
Производство электромобиля «Атом» из России предложили локализовать в КНР Бизнес, 15:27
Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде Спорт, 15:25
У экс-владельца «Югры» Хотина изъяли бизнес-центр «ЗИЛ» Бизнес, 15:25