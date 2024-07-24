Подозреваемый во взрыве автомобиля в Москве приехал на машине такси

Video

Подозреваемый во взрыве машины на севере Москвы приехал на место происшествия на автомобиле такси. Об этом сообщил СК.

«Также установлен и осматривается следователями автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту совершения преступления», — заявили в Следственном комитете. К сообщению прикреплено видео, на котором следователи осматривают машину такси Cherry Tigo с логотипом «Яндекса».

Следователи не уточнили, приехал подозреваемый за рулем машины или в качестве пассажира. Однако, из видео следует, что машина такси припаркована неподалеку от места, где произошел взрыв — на заднем плане видно огороженное место происшествия.

Личность подозреваемого установлена, сообщили также следователи. Имя его они не назвали.

Автомобиль Toyota взорвался утром 24 июля на парковке в Москве, на улице Синявинская. Во время взрыва пострадал водитель (ему оторвало конечности) и пассажирка (у нее раны на лице). Их госпитализировали в больницу.

Бомбу прикрепили к днищу под педалями, она сработала, когда водитель завел двигатель. Мужчина, пострадавший при взрыве — офицер Минобороны по имени Андрей Торгашо, сообщали со ссылкой на источники «Коммерсантъ» и «МК». Позднее сам Торгашов — замначальника радиоцентра спутниковой связи, сказал RT, что опровергает информацию о том, что именно он находился в автомобиле.

Следователи заведи два уголовных дела — по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК).