Капитан «Штандарта» пригрозил судом из-за недопуска в порты Евросоюза

Российский исторический фрегат «Штандарт» отказались пускать в порты Франции и Испании после жалоб проукраинских активистов. Капитан судна пообещал подать в суд, а также отметил, что еды и воды на корабле осталось на пару дней

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Капитан российского исторического фрегата «Штандарт» Владимир Мартусь пообещал обратиться в суд после того, как судно не пустили во французский порт Брест и испанский Виго, где проходили международные парусные фестивали. Об этом Мартусь рассказал РБК.

«25 лет «Штандарт» уже на ходу, участвует в фестивалях и регатах по всей Европе. Основная деятельность нашей негосударственной независимой организации — обучение морским профессиям. Недавно введенные европейские санкции распространили в том числе и на исторические корабли (речь идет о запрете кораблям под флагом России заходить в европейские порты. — РБК). В результате префект французского города Брест запретил «Штандарту» заход на крупнейший морской фестиваль, где мы уже много раз участвовали», — пояснил он.

Капитан при этом отметил, что капитаны других кораблей и морская общественность были «однозначно на нашей стороне». «Был даже такой небольшой импровизированный парад парусников перед началом фестиваля. Многие европейцы просто возмущены вот этим решением. Мы со своей стороны будем обращаться в суд», — добавил он.

В настоящее время «Штандарт» пересек Бискайский залив и находится в территориальных водах Испании (в испанском Виго судно должно было принять участие в фестивале Iacobus Maris Route. — РБК), однако и в этой стране отказались пускать судно в порты. «На борту 15 человек из семи стран, у нас всегда очень международный экипаж. У нас трое подростков 13, 14 и 18 лет. После четырех дней перехода на борту очень немного еды и воды. Может быть на три или на четыре дня у нас останется. И что сейчас делать неясно», — заключил Мартусь.

«Штандарт» — копия российского исторического фрегата времен Петра I, построенная в 1999 году компанией «Проект Штандарт». «На морских праздниках в европейских портах «Штандарт» неизменно становится центром всеобщего внимания. А его экипаж ждут праздники, концерты, прогулки по улицам новых городов, общение с единомышленниками из разных стран», — говорится в описании корабля на сайте компании.

Ранее портал Outon сообщил, что проукраинские активисты общественной организации AGA Ucraina (Галицкая ассоциация помощи Украине) написали обращение к Морскому капитанству испанского Виго с просьбой «запретить заход, стоянку и остановку судна «Штандарт» в порту этого города и любом другом порту побережья Испании.

Как отмечает Outon, с апреля 2022 года порты Евросоюза запретили заход судов под российским флагом, однако «Штандарт» теперь ходит под флагом Островов Кука. На это обратили внимание проукраинские активисты AGA Ucraina, которые объяснили смену флага «мошенничеством» и «попыткой избежать санкций».

Россия осуждает западные санкции и считает их незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что страны, которые стремятся навредить России санкциями, наносят ущерб сами себе.