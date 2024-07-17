В деле экс-главы депкульта Москвы появились взятки на более ₽100 млн
Советника аппарата мэра и правительства Москвы по культурному сотрудничеству с новыми субъектами России, бывшего главу столичного департамента культуры Александра Кибовского подозревают в получении взяток на общую сумму 100 млн руб., сообщил Следственный комитет.
Следствие полагает, что он помогал коммерческим организациям получать госконтракты. «При этом он действовал с другими соучастниками в составе организованной группы», — сообщил СК. Всего Кибовскому вменили восемь эпизодов по факту коррупции (ч. 6 ст. 290 УК) и одно покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159). Максимальное наказание только за получение взятки предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
О задержании бывшего московского министра ранее сообщили источники РБК. Близкий к следствию собеседник РБК уточнил, что в его квартире прошел обыск. СК просит арестовать чиновника.
В октябре 2023 года Кибовский назначен советником аппарата мэра и правительства Москвы по культурному сотрудничеству с новыми регионами. Имеет звание заслуженного деятеля искусств России и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В своем телеграм-канале Кибовский анонсировал участие в научно-популярном фестивале «Цифровая история», который пройдет в Калининграде 20–21 июля. В анонсе его выступления 21 июля «Ледовый поход: марш по льду Ботнического залива в 1809» Кибовский был указан как кандидат исторических наук, академик Российской академии художеств.
После того как стало известно о задержании Кибовского, его лекция исчезла из афиши фестиваля.
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