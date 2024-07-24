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Военная операция на Украине ,  
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В Испании приговорили пенсионера, пославшего бомбу в посольство Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Всего пожилой мужчина разослал шесть посылок со взрывчаткой, в том числе, в американское посольство в Мадриде и производителю военной техники, который передает Киеву вооружения
Фото: Помпейо Гонсалес Паскуаль (Фото: Susana Vera / Reuters)
Фото: Помпейо Гонсалес Паскуаль (Фото: Susana Vera / Reuters)

Верховный суд Испании приговорил к 18 годам заключения 74-летнего госслужащего в отставке Помпейо Гонсалеса Паскуаля за то, что он отправлял посылки с бомбами в посольства Украины и США, сообщает Reuters.

В январе 2023 года Паскуаля арестовали. В апреле того же года его отпустили под залог — судья сослался на его возраст и отсутствие судимости, однако позже его снова задержали. Суд обвинил мужчину в терроризме и изготовлении взрывных устройств.

По данным следствия, Паскуаль прислал шесть опасных посылок чиновникам и в правительственные учреждения. В частности, в 2022 году Паскуаль отправил сверток с самодельной взрывчаткой испанскому премьер-министру Педро Санчесу и министру обороны Маргарите Роблес, а также в посольства США и Украины в Мадриде, в спутниковый центр авиабазы Торрехон-де-Ардос, который передает Украине информацию, и производителю военной техники Instalaza, поставляющему Киеву вооружения.

По данным суда, Паскуаль хотел «вызвать сильное волнение в испанском обществе, чтобы оказать давление на правительства Испании и США», чтобы они прекратили поддерживать Украину в конфликте с Россией. Москва осуждает военную помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что цели военной операции будут достигнуты, несмотря на поддержку Украины со стороны западных государств.

Полиция Испании выяснила, откуда отправили бомбу в посольство Украины
Политика
Фото:Carlos LujÃ°N / Keystone Press Agency / Global Look Press

Большинство из посылок удалось обезвредить. Один из свертков взорвался в украинском посольстве в столице Испании, сотрудник службы безопасности получил легкие ранения и сам добрался до больницы. Посылка была адресована главе дипмиссии Сергею Погорельцеву, секретарь дипломата передал ее коменданту, ответственному за безопасность дипмиссии, после чего сработало взрывное устройство небольшой мощности. Как писала газета El Mundo, посылка пришла по обычной почте и принес ее обычный почтальон, сверток не прошел сканер.

Источники El País в полиции рассказали, что ни в одной из посылок не было каких-либо писем или записок с угрозами. Первые анализы содержимого посылок показали, что взрывные устройства были самодельными и активировали с помощью лески небольшой заряд пороха, к которому добавили металлические куски — крошечные шарики — в качестве шрапнели. Устройства могли причинить вред тому, кто откроет посылку.

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Теги
Мир Ландау
Испания Украина посольства взрывчатка
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