Журналиста AFP ранили под Артемовском

Журналист AFP Дилан Коллинз получил осколочные ранения под Артемовском и был эвакуирован в ближайшую больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится в сознании, сообщила его коллега Стефани Юсеф

Дилан Коллинз (Фото: collinsdyl / Twitter)

Американский видеожурналист Agence France-Presse (AFP) Дилан Коллинз был ранен при атаке беспилотника во время съемки репортажа, сообщила в Twitter его коллега Стефани Юсеф.

По ее словам, Коллинз получил множественные осколочные ранения во время съемок в лесистой местности недалеко от Артемовска (Бахмута).

«Он был эвакуирован в ближайшую больницу, где проходил лечение, и врачи сказали, что его состояние не представляет угрозы для жизни. 35-летний Коллинз находится в сознании и разговаривает с коллегами», — сообщила Юсеф.

Коллинз — гражданин США. Он работает в AFP с 2018 года и в настоящее время является видеокоординатором агентства по Ливану и Сирии. Он совершал регулярные поездки на Украину с начала российской спецоперации. До прихода в AFP журналист долгое время работал в зонах ближневосточного конфликт, в частности, занимал должность заместителя главного редактора Al Jazeera English.

С начала конфликта на Украине погибли или получили ранения десятки журналистов. Так, в мае этого года AFP сообщило о гибели 32-летнего видеожурналиста Армана Сольдена, который попал под ракетный обстрел под Артемовском.

22 июля уже российские журналисты попали под обстрел в районе села Пятихатки Запорожской области. Ранения получили корреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский и два журналиста «Известий» — Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлев от полученных ран скончался. По данным российского Минобороны, украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами.

На гибель и ранение российских журналистов отреагировали в офисе генсека ООН Антониу Гутерриша. Его представитель Стефан Дюжаррик выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. МИД России заявил об ответственности США за гибель военкора, СК возбудил уголовное дело.