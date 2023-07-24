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На выборах в Испании победила консервативная партия

Правящие социалисты потерпели поражение на парламентских выборах в Испании
Правящая социалистическая партия проиграла досрочные парламентские выборы, но у победившей Народной партии нет поддержки, чтобы набрать большинство в парламенте. Политическая неопределенность может привести к очередным выборам

Чем завершились парламентские выборы

По итогам парламентских выборов в Испании консервативная Народная партия (PP) под руководством Альберта Фейхоо набрала 33% голосов и обеспечила себе 136 мест в парламенте страны, что на 47 мест больше ее результата на прошлых выборах 2019 года, сообщает газета El Pais со ссылкой на официальные результаты. Второй пришла Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) премьер-министра Педро Санчеса (PSOE), получив 31,7% голосов или 122 места в парламенте. Почти вровень выборы закончили ультраправая партия VOX Сантьяго Абаскаля (12,39% и 33 места) и левая политическая коалиция Sumar министра труда Йоланды Диас (12,31% и 31 место). Для ультраправых такой результат можно назвать провальным — партия потеряла 19 мест в парламенте. Остальные политические силы получили от семи до одного места.

Парламентские выборы в Испании проходили досрочно. Решение об их проведении Санчес принял в конце мая, после поражения его Испанской социалистической рабочей партии на региональных выборах. На майских выборах в большинстве из 12 автономных сообществ страны победила консервативная Народная партия (PP) под руководством Альберта Фейхоо. «Я считаю, что лучше всего, чтобы испанцы и испанки без промедления высказались, чтобы определить политический курс страны», — так занимающий пост премьера с 2018 года Санчес объяснил решение о проведении выборов.

Опросы общественного мнения не давали однозначного ответа на вопрос, кто станет победителем. Последний экспресс-опрос Центра социологических исследований королевства (CIS) предсказывал, что 32,2% избирателей поддержит социалистов, за Народную партию проголосует 30,8%. На третьем месте в этом опросе шла левая политическая коалиция Sumar министра труда Йоланды Диас — 14,9%, а за ультраправую VOX Сантьяго Абаскаля — 11,8%. Газета El Mundo отмечает, что этот социологический центр возглавляет социалист Хосе Феликс Тезанос, результаты которого критикуют все партии, кроме социалистической.

Опрос, проведенный компанией Sigma Dos для газеты El Mundo, показал, что первое место напротив получит PP, набрав 35,4% голосов, а за социалистов проголосует 28% избирателей. Собранные изданием Politico данные нескольких опросов также отдавали преимущество Народной партии. Согласно изданию, консерваторы могли получить 34% голосов, социалисты — 28%. Ультраправые Vox и левая коалиция Sumar претендовали на 13% голосов каждая.

Каким может быть следующее правительство

Financial Times указывает, что Народная партия не смогла набрать достаточного количества голосов, чтобы обеспечить себе четкий путь к формированию правительства: ей необходимо сформировать коалицию и обеспечить себе в 176 из 350 мест в парламенте страны. Сложившаяся ситуация диктует неопределенное политическое будущее для четвертой экономики ЕС и оставляет ее в повешенном состоянии. Газета прогнозирует, что переговоры по формированию новой коалиции могут занять месяцы или же, как уже неоднократно было в Испании (в 2015-2016 и 2019-х годах) зайдут в тупик и приведут к повторным выборам. Новые выборы стали бы шестыми за последние восемь лет.

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Как поясняет FT, предстоящие коалиционные переговоры будут вестись между основными политическими силами, при этом ни одна из возможных комбинаций не обеспечит ни Народной, ни Социалистической партии большинства в 176 мест. Народная партия вместе с потенциальным союзником VOX вместе получает 169 голосов и может попробовать сформировать правительство меньшинства (Фейхоо уже предполагал такую возможность), но такой шаг вряд ли будет одобрен. «Если партия с наибольшим количеством голосов в Испании не может управлять страной, то единственная альтернатива — это тупик, который не принесет пользы Испании, не принесет пользы нашему международному престижу или безопасности инвестиций», — заявил Фейхоо. В то же время его пресс-секретарь Борха Семпер предупредил, что попытка партии Санчеса сформировать коалицию «станет беспрецедентной в истории испанской демократии».

Politico отмечает, что на данный момент у Народной партии Фейхоо, несмотря на победу на выборах, нет возможности сформировать правительство — причина кроется в отсутствии поддержки со стороны малых партий и независимых кандидатов. У социалистов Санчеса потенциально есть шанс сформировать правительство, но это будет «очень сложный путь». Вместе с Sumar они набирают всего 153 места и с учетом присоединения к ним нескольких малых партий могли бы увеличить это число, которое, впрочем, вряд ли сможет дойти до 176 мест. Поэтому, пишет издание, кандидатура Санчеса на пост премьер-министра провалится при первом голосовании в парламенте, но может получить поддержку во второй раз, поскольку для нее потребуется простое большинство.

Пока же у лидеров двух ведущих партий есть время до 17 августа — первый день начала работы парламента после летних каникул. В течение первых дней король Карлос III должен будет созвать лидеров политических партий, чтобы понять, кто имеет большую поддержку, Фейхоо или Санчес, и кому он поручит формирование правительства. Для того, чтобы действующий премьер смог вновь стать кандидатом на эту должность, несмотря на то, что его партия пришла второй, ему необходимо будет предоставить королю список сторонников, который убедил бы последнего в поддержке Санчеса в парламентских рядах. Ключевыми в этом вопросе станут баскские и каталонские партии. Если Санчес не сможет заручиться их поддержкой, то новые выборы в Испании, вероятно, будут назначены на начало 2024 года.

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Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Испания парламентские выборы ультраправые Социалистическая партия
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