Токаев и принц Саудовской Аравии обсудили инвестиционное сотрудничество

Казахстан и Саудовская Аравия подтвердили намерение значительно увеличить взаимный товарооборот. Наследный принц сообщил о заинтересованности саудовских компаний инвестировать в казахстанский аграрный сектор

Фото: Антон Новодережкин / POOL / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Джидду обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

«Казахстан готов предложить особые условия и широкий спектр преференций для саудовских инвесторов в различных перспективных областях, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Казахстан и Саудовская Аравия подтвердили намерение значительно увеличить товарооборот между странами — в ближайшее время правительства стран активизируют работу в этом направлении.

Наследный принц сообщил о заинтересованности саудовских компаний инвестировать в аграрный сектор Казахстана, что, по его словам, особенно актуально на фоне глобального продовольственного кризиса.

Токаев пригласил Мухаммеда бен Салмана посетить Казахстан с ответным государственным визитом. Наследный принц принял приглашение и заявил о готовности посетить страну, чтобы обсудить результаты реализации договоренностей.

Ранее, 21 июля, президент России Владимир Путин и принц Салман обсудили отношения двух стран в области торговли и экономики и договорились расширить сотрудничество в этой области.

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В середине июля «Известия» со ссылкой на президента международного форума этого объединения Пурниму Ананд сообщила, что Саудовская Аравия, а также Турция и Египет готовятся присоединиться к группе стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

По словам высокопоставленного источника издания, знакомого с ходом процесса, на прошедшем в июне саммите в Пекине члены БРИКС «серьезно» обсуждали вступления Саудовской Аравии.

Целью БРИКС служит всестороннее партнерство на политическом, экономическом и межнациональном уровнях.