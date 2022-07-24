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Макрон счел возможным возобновление ядерной сделки с Ираном

Президент Франции выразил разочарование тем, что переговоры по ядерной сделке были приостановлены, и указал иранскому лидеру на необходимость заключить соглашение и выполнять своих ядерные обязательства
Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA / ТАСС
Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA / ТАСС

Возобновление ядерной сделки 2015 года с Ираном все еще возможно. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с иранским лидером Ибрахимом Раиси сообщает Елисейский дворец.

«Что касается ядерного соглашения 2015 года, президент Республики [Франции] подтвердил свою убежденность в том, что решение о возвращении к его полному осуществлению все еще возможно, но для этого оно должно произойти как можно скорее», — говорится в сообщении.

В разговоре с Раиси Макрон выразил разочарование тем, что переговоры по ядерной сделке были приостановлены в Вене, и указал на необходимость принять решение о заключении соглашения и выполнении своих ядерных обязательств.

В 2015 году Иран, США, Россия, Франция, Великобритания, Германия и Китай подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Государства — участники сделки договорились не вводить против Тегерана санкции в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия, ограничение на степень обогащения урана и доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана.

Вашингтон в 2018 году, во время президентства Дональда Трампа, вышел из сделки, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня.

Reuters узнал об уменьшении шансов на ядерную сделку Ирана и США
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP

В конце июня в Дохе прошли переговоры США и Ирана по ядерной сделке. Американскую сторону представлял специальный посланник Роберт Малли, иранскую — замглавы МИД Али Багери Кани. Координатором выступил политический директор внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора.

Мора 30 июня сообщил по итогам переговоров, что стороны не достигли прогресса, передает Reuters.

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По данным иранского агентства IRNA, в Иране сочли подход Запада к переговорам назвали «неадекватным». Раиси отметил, что в адрес Тегерана выдвинуты не соответствующие действительности обвинения, поскольку прозрачность и мирную направленность ядерной программы страны подтверждает МАГАТЭ. 

Парламент Ирана выдвинул в апреле требования по ядерной сделке, которые предусматривают отказ США от введения новых санкций против страны; юридические гарантии, что Вашингтон не выйдет из договоренностей; снятие ограничений на экспорт иранской нефти. Высокопоставленный источник Reuters называл требования Тегерана «расплывчатыми» и неконкретными.

После проведения переговоров в Дохе шансы на возобновление ядерной сделки Вашингтона и Тегерана уменьшились, заявил другой источник Reuters. «Перспективы сделки после Дохи хуже, чем были до Дохи, и будут ухудшаться с каждым днем», — сказал он. 

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Эмманюэль Макрон Иран ядерная сделка СВПД
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