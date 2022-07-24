Лавров встретится с руководством Египта

Переговоры пройдут 24 июля в Каире, Лавров уже прибыл в город. После Египта в рамках турне министр поедет в Эфиопию, Уганду и Республику Конго

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Египта, город Каир, где 24 июля у него состоятся переговоры с руководством страны, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram.

«Сергей Лавров в Каире. Завтра состоятся его переговоры с руководством Египта», — написала она.

Лавров собирается совершить турне по африканским странам, поездка в Каир стала первой из серии рабочих визитов. Затем министр посетит Эфиопию, Уганду и Республику Конго, поездка продлится пять дней. Какие конкретно темы будут обсуждаться на переговорах, Лавров не рассказывал.

Накануне отъезда Лавров опубликовал статью в египетской газете Al-Ahram, конголезской Les Dépêches de Brazzaville, угандийской New Vision и эфиопской Ethiopian Herald. В ней министр подчеркивал, что Россия последовательно выступает за укрепление позиций Африки с учетом «культурно-цивилизационного многообразия мира»,

В основе российско-африканских связей — проверенные временем узы дружбы и сотрудничества. Россия «не запятнала себя кровавыми преступлениями колониализма» и всегда поддерживала африканцев в «борьбе за освобождение от колониального гнета», говорилось в статье.

«Ценим взвешенную позицию африканцев относительно происходящего на Украине и вокруг нее. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, наши друзья не присоединились к антироссийским санкциям», — писал министр. По его словам, отношения между Россией и африканскими странами «носят самоценный характер и не зависят от колебаний международной конъюнктуры».

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В Египте Россия строит первую для страны АЭС Эль-Дабаа. Работы на этом объекте начались 20 июля. Также Лавров рассказал в интервью «РИА Новости», что к востоку от египетского города Порт-Саид сейчас завершают создание российской промышленной зоны на Суэцком канале.

В прошлый раз Лавров совершал большое турне по Африке в 2018 году. Тогда он посещал Анголу, Намибию, Мозамбик, Эфиопию и Зимбабве.