Moody’s не увидело у «Слуги народа» желания восстановить связи с Россией

Аналитики считают, что стремление вступить в НАТО у новых властей будет не очень велико, однако от евроинтеграции они отказываться не будут

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Аналитики рейтингового агентства Moody’s посчитали позитивным моментом победу партии «Слуга народа» на выборах в Верховную раду Украины. Там увидели у сторонников президента Владимира Зеленского стремление проводить реформы и укреплять отношения с Западом, говорится в сообщении агентства, поступившем в распоряжение РБК.

Прогнозируя внешнюю политику Украины в ближайшее время, в Moody’s выразили уверенность в том, что Киев в условиях контроля «Слуги народа» над Верховной радой, продолжит политику интеграции в европейские структуры, но при этом будет меньше стремиться войти в НАТО. «Мы считаем, что заметная нормализация отношений с Россией при новом правительстве маловероятна. Однако позиция киевских властей будет скорей оборонительной нежели конфронтационной», - уверены эксперты. По-прежнему фактором риска останется и ситуация на востоке Украины.

При этом в Moody’s уверены, что первая в истории современной Украины ситуация, когда одна партия полностью контролирует парламент, позволит властям проводить реформы, которые не удавалось осуществить в последние годы. Возможность назначить собственного главу правительства и ключевых министров позволит «Слуге народа» в том числе выполнить программы Международного валютного фонда.

Также в Moody’s рассчитывают, что на Украине займутся борьбой с коррупцией и незаконным обогащением.

При этом аналитики агентства до сих пор на знают, какой будет фискальная политика новых властей. Там также опасаются, что повышение зарплаты госслужащим может привести к лишним расходам бюджета.