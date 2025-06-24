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ЛДПР проголосует за исключение из партии главы комитета Госдумы по труду

ЛДПР проголосует за исключение из партии главы комитета Госдумы по труду Нилова
В среду, 25 июня, будет решаться вопрос об исключении депутата Госдумы от ЛДПР и бывшего помощника Жириновского Ярослава Нилова из партии и из фракции. Нилов заявил, что партийцев «ломают», и пообещал оспорить исключение в суде
Ярослав Нилов
Ярослав Нилов (Фото: Госдума России)

Партия ЛДПР и ее фракция в Госдуме в среду, 25 июня, рассмотрят вопрос об исключении одного из самых известных своих депутатов, главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова из партии и из фракции, рассказал РБК источник в партии. Информацию подтвердила замруководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар.

«Уведомление передано депутату Нилову», — сообщила она РБК.

В документе (есть у РБК) говорится, что в 17:00 мск состоится собрание фракции ЛДПР, а также напоминается об обязанности депутатов участвовать в таких мероприятиях. «Прошу вас принять участие в собрании фракции, в повестке которого рассматривается вопрос о нарушении положения о фракции политической партии ЛДПР — Либерально-демократической России в Государственной думе», — сказано в приглашении.

До этого соберется Высший совет ЛДПР, на заседании которого будет поднят вопрос об исключении Нилова из партии, пояснил РБК источник. «Думаю, Высший совет исключит его из партии, а каким будет голосование фракции, я бы не предсказывал. Хотя, наверное, большинство депутатов против [вынесенного на повестку вопроса] не пойдут», — считает источник.

В качестве причины такого решения он назвал конфликт члена Высшего совета, первого замглавы центрального аппарата ЛДПР, депутата Мосгордумы Марии Воропаевой и Нилова, который носит затяжной характер. Источник, близкий к администрации президента, тоже знает, что против Нилова выступает Воропаева. 

«Будем все лето судиться»

Нилов подтвердил РБК, что получил официальное приглашение на заседание фракции. При этом он подчеркнул, что ни в законе, ни в регламенте Думы нет процедуры исключения из фракции. «Я считаю, что вообще произошла просто фатальнейшая ошибка, которую совершили профнепригодные специалисты из окружения председателя, подставив председателя, подставив партию и нанеся ей непоправимый ущерб. Потому как за деньги партии раскочегарили ситуацию, ломают людей на местах, заставляя публично высказываться против меня, против такой позиции, хотя эта позиция сегодня обозначается многими кулуарно», — заявил он.

По мнению Нилова, если бы скандал «не раздули собственными руками и деньгами партии, то этого всего бы не было». «Но те, кто давно борется со мной, решили этот повод использовать», — сказал он. Депутат заявил, что председатель партии Леонид Слуцкий многими процессами уже не управляет, в том числе связанными с исключением из партии.

В случае принятия решения об исключении из партии и из фракции, Нилов пообещал оспаривать его через суд: «Будем все лето судиться».

Он также пояснил, что исключение из фракции не является основанием для лишения мандата, поэтому в случае решения не в его пользу он останется в Думе и будет независимым депутатом. «Буду работать с тем, с кем я считаю нужным, так, как я считаю нужным. <...> Я в любом случае продолжатель дела Жириновского», — подчеркнул он.

Политконсультант Евгений Минченко считает исключение Нилова из партии и из фракции неудачным решением. По его словам, в этом случае ЛДПР получит официального оппонента внутри Думы, который будет иметь свою трибуну. «Это не целесообразно. Гораздо лучше было бы сейчас затушить конфликт и искать Нилову новое трудоустройство. В этом случае партия избежала бы имиджевых потерь в преддверии выборов в Думу. Тем более, что в будущем Нилов оставался бы связан с ней, что тоже играло бы в пользу ЛДПР», — считает Минченко.

Источники РБК уверены, чем бы ни кончилось заседание фракции, Нилов больше не имеет шансов рассчитывать на хорошее место в списках ЛДПР на будущих думских выборах.

С чего началось противостояние

Конфликт внутри ЛДПР обострился после того, как в интернете появилась аудиозапись, на которой, как сообщается, Мария Воропаева жестко раскритиковала регионы за то, что они «не отработали техническое задание», связанное с трехлетием пребывания Слуцкого на посту председателя партии. «Еще один залет, коллеги, и решения будут другие, слышали меня?» — говорит женщина на записи. Кроме того, было опубликовано заявление кандидата в Мосгордуму-2024 от ЛДПР Олега Новикова о том, что его «выкидывают» из партии.

«Сегодня в нашей партии творится то, во что сложно поверить, — принципиальных людей с собственной позицией просто выкидывают за борт, если они очень активны и осмеливаются не соглашаться с «генеральной линией». Это не ошибка, это система. Активных и мыслящих членов ЛДПР теперь объявляют «неугодными», а за несогласие следуют настоящие репрессии», — написал в телеграм-канале Нилов. 

На это отреагировал другой депутат от ЛДПР Андрей Луговой, заявив, что руководство ЛДПР «не в восторге» от его работы. «Перед Ярославом Ниловым отныне открыты все двери. Кроме одной — которой он вчера громко хлопнул», — заключил он.

Нилов вступил в ЛДПР в 1997 году и организовал молодежную организацию партии в подмосковных Люберцах. С 1998 по 2003 год занимался общественной работой, был помощником основателя партии Владимира Жириновского на общественных началах. С 2007 по 2011 год был руководителем секретариата Жириновского, который тогда был вице-спикером Госдумы. Впервые баллотировался в Думу в сентябре 2007 года (V созыв), но мандат не получил. Тем не менее успел поработать в этом созыве депутатом последние несколько месяцев после того, как в июле 2011 года образовался вакантный мандат и партия передала его Нилову. В следующий VI созыв Нилов избрался уже на выборах, в декабре 2011 года, тогда ему было 29 лет. После этого прошел в VII и VIII созывы. В Думе с 2016 года возглавляет комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Кого из членов ЛДПР исключали из партии и лишали мандата

В ноябре 2023 года депутаты Государственной думы проголосовали за лишение полномочий депутата от ЛДПР Василия Власова. Ему поставили в вину неисполнение обязанностей в течение 30 и более дней, в частности, отсутствие на заседаниях комиссии по регламенту, членом которой он являлся. После этого, его исключили из партии с формулировкой «за предательство».

В апреле этого года депутаты Госдумы проголосовали за лишение мандата депутата от ЛДПР Юрия Напсо. До этого комиссия по регламенту Госдумы пришла к выводу, что с апреля 2023 года депутат периодически находился на больничных, а в дни между ними — отсутствовал на работе. В общей сложности Напсо не был в Госдуме около двух лет, из них более 200 дней — без уважительной причины, решила комиссия. Напсо утверждал, что оформлял больничные листы и что его отсутствие соответствует законным основаниям. Он пытался оспорить решение через суд, но Верховный суд оставил его в силе.

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