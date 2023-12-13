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Политика ,  
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Депутат заявил, что его лишили мандата за «предательство ЛДПР»

Экс-депутат от партии ЛДПР Власов объяснил лишение мандата «предательством»
Василий Власов
Василий Власов (Фото: duma.gov.ru)

Бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова лишили полномочий с формулировкой «за предательство». Об этом он рассказал РБК.

«Мне передали формулировку «за предательство ЛДПР». Это вообще детский сад. Вы хоть скажите, в чем предательство, где и кого я предал?» — заявил Власов.

Он также отметил, что процедура исключения из партии члена высшего совета должна проводиться либо на высшем совете, либо на съезде партии, однако «в нарушение всех норм это было сделано местным отделением», а самого депутата «даже не пригласили».

«Есть определенные нормы, в конце концов, партийный этикет. Если вы считаете, что я нарушаю нормы, пригласите меня на высший совет. Я член высшего совета, вы обязаны меня пригласить. <…> По факту просто оставляют лояльных людей, а тех, кто реально работает и старается что-то делать, их убирают», — сказал Власов.

При этом, как заявил экс-депутат, он собирается продолжить политическую работу и заниматься теми проектами, которые вел ранее. «Я помогал семьям мобилизованных, помогал бывшим вагнеровцам, чтобы они дальше продолжали работу и применяли опыт, заключали контракты с Росгвардией. <...> И по гуманитарной миссии я направлял тоже определенные вещи в ЛНР и ДНР», — уточнил Власов.

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Политика
Василий Власов

Василию Власову 28 лет. Он был депутатом Госдумы VII и VIII созывов. В полномочия он вступил в сентябре 2016 года. Тогда он считался самым молодым депутатом в Госдуме (ему был 21 год). В 2023 году самым молодым депутатом нижней палаты парламента стал 25-летний Солтан Узденов из Карачаево-Черкесии.

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1 ноября депутаты Госдумы проголосовали за лишение Власова депутатских полномочий. Причиной такого решения стало неисполнение политиком обязанностей в течение 30 и более дней. Как сообщил источник «Интерфакса», Власов не посещал заседания комиссии по регламенту, членом которой является, более 40 дней. Сам экс-депутат утверждал, что дистанционно участвовал в заседаниях и голосованиях комиссии.

Власов говорил, что за его исключением из депутатского корпуса стоит ЛДПР. По его словам, вопросы к нему появились после его обращения на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина с предложением проверить местонахождение депутатов, «кто где находится».

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