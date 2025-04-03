Госдума лишила мандата депутата Напсо
Депутаты Госдумы проголосовали за досрочное лишение депутатских полномочий Юрия Напсо (ЛДПР), сообщается в телеграм-канале нижней палаты парламента. Рассмотрение вопроса проходило в закрытом режиме. Решение вступает в силу со дня его принятия.
1 апреля комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла проект постановления о лишении депутата мандата. За день до этого комиссия по вопросам депутатской этики установила наличие оснований для досрочного прекращения полномочий.
Как утверждал первый замглавы комиссии по этике Василий Пискарев, Напсо около двух лет проживает за рубежом и не присутствует на пленарных заседаниях, к чему его обязывает закон. «Статус депутата, как народного избранника, подразумевает собой и большие полномочия, и особую ответственность — перед своими избирателями, перед государством и перед коллегами-парламентариями. В соответствии с законом, неисполнение депутатом в течении 30 и более календарных дней своих обязанностей является основанием для прекращения его полномочий», — сообщал Пискарев.
О том, что Напсо запланировали лишить мандата источники РБК сообщали в октябре прошлого года.
Материал дополняется.
Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану
Полный перечень стран против, которых ввели пошлины США
Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы
Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти
Трамп объявил чрезвычайное положение
Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки
«Синергия» обошла МГУ по уровню зарплат выпускников
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню
Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов