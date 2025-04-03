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Политика ,  
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Госдума лишила мандата депутата Напсо

Юрий Напсо
Юрий Напсо (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Депутаты Госдумы проголосовали за досрочное лишение депутатских полномочий Юрия Напсо (ЛДПР), сообщается в телеграм-канале нижней палаты парламента. Рассмотрение вопроса проходило в закрытом режиме. Решение вступает в силу со дня его принятия.

1 апреля комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла проект постановления о лишении депутата мандата. За день до этого комиссия по вопросам депутатской этики установила наличие оснований для досрочного прекращения полномочий.

Как утверждал первый замглавы комиссии по этике Василий Пискарев, Напсо около двух лет проживает за рубежом и не присутствует на пленарных заседаниях, к чему его обязывает закон. «Статус депутата, как народного избранника, подразумевает собой и большие полномочия, и особую ответственность — перед своими избирателями, перед государством и перед коллегами-парламентариями. В соответствии с законом, неисполнение депутатом в течении 30 и более календарных дней своих обязанностей является основанием для прекращения его полномочий», — сообщал Пискарев.

О том, что Напсо запланировали лишить мандата источники РБК сообщали в октябре прошлого года.

Материал дополняется.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Госдума ЛДПР Юрий Напсо депутатский мандат лишение мандатов
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