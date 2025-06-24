FT рассказал о шоке экспатов из-за ударов Ирана по Катару

Атака Ирана на американскую военную базу в Катаре стала для некоторых экспатриантов первым опытом войны на Ближнем Востоке, пишет FT. Одним из ключевых показателей для тех, кто приехал в Катар, была именно безопасность

Фото: Reuters

Атака Ирана на американскую военную базу в Катаре заставила иностранцев, проживающих в странах Персидского залива, задуматься о своей безопасности и подготовить маршруты для возвращения на родину, сообщает Financial Times (FT).

Население стран Персидского залива значительно выросло за последние десятилетия и продолжает расти, главным образом за счет иммиграции. Но для многих экспатриантов вчерашняя атака на Катар стала первым опытом войны на Ближнем Востоке — пусть даже и косвенным, отмечает газета.

Иностранная рабочая сила региона варьируется от высокооплачиваемых руководителей в сфере финансов и энергетики до рабочих, в основном из Южной Азии. Одним из ключевых показателей для тех, кто приехал работать в Катар, стал высокий уровень безопасности в стране. Но залп иранских ракет, запущенных накануне в сторону американской базы Аль-Удейд в Катаре, разрушил «комфортный пузырь» экспатов, отмечает FT.

Звуки взрывов, трясущиеся окна и аварийные сирены спровоцировали панику среди посетителей популярного торгового центра Villaggio Mall в Дохе. Крики заполнили огромный зал, и покупатели бросились к выходу, пишет газета со ссылкой на снятые очевидцами видеозаписи.

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Замдиректора по управлению рисками безопасности компании Adviser Kroll Фил Майлз рассказал газете, что на фоне эскалации некоторые клиенты отложили «необязательные поездки» в регион, а также решили предоставить сотрудникам более гибкий график работы из дома.

«Реакция зависит от того, как долго вы находитесь в регионе. Некоторые из новых людей, даже в Дубае, говорили: о боже, это не то, на что я подписывался», — цитирует FT банкира из ОАЭ.

Вместе с тем высокопоставленный британский экспатриант, проживающий в Дохе уже 20 лет, отметил, что он и коллеги были «в полном шоке». «К счастью, американская база находится далеко за городом. Тем не менее не очень приятно здесь находиться, и неопределенность будущего, без сомнения, у всех на уме», — добавил он.

С тех пор как Израиль атаковал Иран 13 июня, страны Персидского залива, включая Катар, неоднократно призывали стороны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ночь на 22 июня США присоединились к Израилю, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. На следующий день Иран атаковал крупнейший военный объект США на Ближнем Востоке. В ночь на 24 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что стороны согласились на прекращение огня.