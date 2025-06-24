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Политика ,  
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FT рассказал о шоке экспатов из-за ударов Ирана по Катару

Атака Ирана на американскую военную базу в Катаре стала для некоторых экспатриантов первым опытом войны на Ближнем Востоке, пишет FT. Одним из ключевых показателей для тех, кто приехал в Катар, была именно безопасность
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Атака Ирана на американскую военную базу в Катаре заставила иностранцев, проживающих в странах Персидского залива, задуматься о своей безопасности и подготовить маршруты для возвращения на родину, сообщает Financial Times (FT).

Население стран Персидского залива значительно выросло за последние десятилетия и продолжает расти, главным образом за счет иммиграции. Но для многих экспатриантов вчерашняя атака на Катар стала первым опытом войны на Ближнем Востоке — пусть даже и косвенным, отмечает газета.

Иностранная рабочая сила региона варьируется от высокооплачиваемых руководителей в сфере финансов и энергетики до рабочих, в основном из Южной Азии. Одним из ключевых показателей для тех, кто приехал работать в Катар, стал высокий уровень безопасности в стране. Но залп иранских ракет, запущенных накануне в сторону американской базы Аль-Удейд в Катаре, разрушил «комфортный пузырь» экспатов, отмечает FT.

Звуки взрывов, трясущиеся окна и аварийные сирены спровоцировали панику среди посетителей популярного торгового центра Villaggio Mall в Дохе. Крики заполнили огромный зал, и покупатели бросились к выходу, пишет газета со ссылкой на снятые очевидцами видеозаписи.

FT рассказал о шоке экспатов из-за ударов Ирана по Катару
Video

Иран начал удары по американским базам на Ближнем Востоке
Политика

Замдиректора по управлению рисками безопасности компании Adviser Kroll Фил Майлз рассказал газете, что на фоне эскалации некоторые клиенты отложили «необязательные поездки» в регион, а также решили предоставить сотрудникам более гибкий график работы из дома.

«Реакция зависит от того, как долго вы находитесь в регионе. Некоторые из новых людей, даже в Дубае, говорили: о боже, это не то, на что я подписывался», — цитирует FT банкира из ОАЭ.

Вместе с тем высокопоставленный британский экспатриант, проживающий в Дохе уже 20 лет, отметил, что он и коллеги были «в полном шоке». «К счастью, американская база находится далеко за городом. Тем не менее не очень приятно здесь находиться, и неопределенность будущего, без сомнения, у всех на уме», — добавил он.

С тех пор как Израиль атаковал Иран 13 июня, страны Персидского залива, включая Катар, неоднократно призывали стороны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ночь на 22 июня США присоединились к Израилю, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. На следующий день Иран атаковал крупнейший военный объект США на Ближнем Востоке. В ночь на 24 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что стороны согласились на прекращение огня.

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Милена Костерева
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