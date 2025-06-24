Израиль анонсировал решительный ответ на нарушение Ираном перемирия
Израиль даст решительный ответ на нарушение Ираном прекращения огня, о котором заявляет израильская сторона. Об этом сказал министр обороны Израиля Исраэль Кац.
«Мы решительно ответим на нарушение Ираном режима прекращения огня интенсивными ударами по объектам режима в центре Тегерана», — заявил Кац, его слова приводит 12-й канал.
Израиль ранее заявил, что после установления режима прекращения огня зафиксировал новые ракетные пуски. Иранское гостелевидение IRIB написало в телеграм-канале со ссылкой на Генштаб Ирана, что сообщения Израиля об обстрелах в последние часы не соответствуют действительности.
Секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана опубликовал заявление о прекращении огня. «Это была победа, которая заставила противника пожалеть о поражении и признать его, а также в одностороннем порядке прекратить наступление», — говорится в нем. Ранее о принятии инициативы президента США Дональда Трампа о прекращении огня заявило израильское правительство.
Трамп анонсировал прекращение огня между Ираном и Израилем в ночь на 24 июня по московскому времени. Он также выразил уверенность, что перемирие продлится «вечно», и попросил стороны не нарушать его.
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