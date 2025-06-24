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Военная операция на Украине ,  
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Путин одобрил идею льгот на второе образование для бойцов спецоперации

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин и&nbsp;Татьяна Москалькова
Владимир Путин и Татьяна Москалькова (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Для участников военной операции нужно ввести возможность получать второе среднее специальное образование бесплатно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с омбудсменом Татьяной Москальковой. Его слова приводит сайт Кремля.

«Они получили льготы на поступление в высшие учебные заведения. А в случае, если они хотят получить второе среднее специальное образование, оно осуществляется за плату», — рассказала Москалькова главе государства.

Путин отметил, что таким образом, для них действует общий порядок, как для всех. Омбудсмен подчеркнула, что у участников военной операции должна быть возможность получить другую профессию, поскольку некоторые их них не могут работать по прежней из-за ранений.

«Согласен полностью. Тоже давайте предложения, не затягивайте только. Полностью согласен, абсолютно. Надо ребятам помогать, конечно», — заявил в ответ Путин.

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