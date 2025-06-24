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Война Израиля и Ирана ,  
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Израиль сообщил о новом ракетном пуске из Ирана после начала перемирия

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Ракету удалось перехватить. Израильский министр обороны заявил, что Иран нарушил перемирие и поручил военным нанести удары «по целям режима в самом центре Тегерана»

Израиль сообщил о новом ракетном пуске из Ирана после начала перемирия
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Израильская армия зафиксировала новые ракетные пуски с иранской территории, сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ. На севере страны прозвучали сирены.

Позднее Times of Israel и «12 канал» сообщили, что, по их сведениям, была запущена одна баллистическая ракета, ее удалось перехватить.

Министр обороны Исраэль Кац дал военным указание нанести «мощные удары по целям режима в самом центре Тегерана».

Это произошло через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что перемирие вступило в силу и попросил стороны не нарушать его.

Израиль вслед за Ираном согласился на инициативу Трампа прекратить огонь
Политика
Фото:Shir Torem / Reuters

Начало режима прекращения огня подтверждало иранское телевидение, а Израиль сообщал, что согласен на него, поскольку достиг своих целей. Вместе с тем страна предупредила, что ответит на нарушение. 

Бригадный генерал ЦАХАЛ Эффи Дефрин заявил, что действующие ограничения для гражданских сохраняются: «Вам нужно продолжать следовать рекомендациям. Опасность все еще существует».

Перед этим Иран шесть раз с начала суток запустил баллистические ракеты по Израилю, сообщили в ЦАХАЛ. Одна из них попала в многоэтажный жилой дом в городе Беэр-Шева, погибли четыре человека.

Иранское агентство Mehr пишет, что за час до перемирия из Ирана было выпущено 20 ракет, а целью в Беэр-Шеве называет военную базу.

Израиль сообщил о новом ракетном пуске из Ирана после начала перемирия

Трамп в ночь на 24 июня объявил, что стороны договорились о перемирии. Это произошло вскоре после того, как Иран атаковал американскую военную базу в Катаре в ответ на удары по ядерным объектам 22 июня. По словам Трампа, Тегеран заранее предупредил о своих планах.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иран Израиль ракетный обстрел перемирие прекращение огня
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