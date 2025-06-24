Reuters рассказал о помощи Катара в убеждении Ирана пойти на перемирие

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани добился от Ирана согласия на предложение США о перемирии, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам собеседника, после удара Тегерана по американской авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре состоялся телефонный разговор с иранскими чиновниками. Американский президент Дональд Трамп сообщил Катару, что Израиль согласен на прекращение огня, и попросил помочь убедить Тегеран пойти на это шаг, передает агентство.

Как пишет Axios, после атаки на американскую базу Иран направил Белому дому сообщение о том, что не будет наносить дальнейших ударов. Вашингтон, в свою очередь, ответил, что не будет атаковать Иран и что готов возобновить переговоры, рассказал источник портала.

Трамп анонсировал прекращение огня между Израилем и Ираном. По его словам, огонь прекратит сначала Иран, через 12 часов — Израиль, а «через 24 часа мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны».

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