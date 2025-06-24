 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Reuters рассказал о помощи Катара в убеждении Ирана пойти на перемирие

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани добился от Ирана согласия на предложение США о перемирии, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам собеседника, после удара Тегерана по американской авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре состоялся телефонный разговор с иранскими чиновниками. Американский президент Дональд Трамп сообщил Катару, что Израиль согласен на прекращение огня, и попросил помочь убедить Тегеран пойти на это шаг, передает агентство.

Как пишет Axios, после атаки на американскую базу Иран направил Белому дому сообщение о том, что не будет наносить дальнейших ударов. Вашингтон, в свою очередь, ответил, что не будет атаковать Иран и что готов возобновить переговоры, рассказал источник портала.

Трамп анонсировал прекращение огня между Израилем и Ираном. По его словам, огонь прекратит сначала Иран, через 12 часов — Израиль, а «через 24 часа мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны».

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 23 июн, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 23 июн, 18:45
Министр нефти Пакистана — РБК: «Надежда не может быть стратегией» Бизнес, 07:01
Reuters рассказал о помощи Катара в убеждении Ирана пойти на перемирие Политика, 06:53
В Беэр-Шеве в многоэтажный дом попала иранская ракета Политика, 06:14
ТАСС узнал, что новый эпизод по делу Иванова связан с поставками овощей Политика, 06:03
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
В КБР участники «шариатского патруля» предстанут перед судом Общество, 05:54
Взрывы прогремели близ военной базы «Эт-Таджи» в Ираке Политика, 05:45
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Трамп заявил, что Израиль и Иран почти одновременно попросили его о мире Политика, 05:40
ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет Ираном на фоне заявления Трампа о перемирии Политика, 05:27
N12 узнал об указании Нетаньяху кабмину не комментировать происходящее Политика, 04:59
Иран поставил Израилю условие для прекращения огня Политика, 04:24
Два человека пострадали в Красногорске при атаке беспилотника Политика, 04:11
Вэнс исключил создание Ираном ядерного оружия после ударов США Политика, 04:01
FT узнала об эвакуации персонала крупных нефтяных компаний из Ирака Политика, 03:57