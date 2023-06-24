Лидеры США, Франции, Германии и Великобритании обсудили ситуацию в России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 91,49 (-0,45) Инвестиции, 23 июн, 16:07 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 84,08 (+0,47) Инвестиции, 23 июн, 16:07
«Аэрофлот» пообещал бесплатно обменять билеты ростовчан и воронежцев Общество, 20:40
Пригожин развернул колонны «Вагнера» и объявил об уходе в тыловые лагеря Политика, 20:36
ЧВК в Ростове и дело против Пригожина о мятеже. Главное к 20:30 мск Политика, 20:30
Лукашенко заявил об остановке ЧВК «Вагнер» после переговоров с Пригожиным Политика, 20:10
Пятая ракетка России проиграла в полуфинале теннисного турнира в Берлине Спорт, 20:04
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 20:02
Лидеры США, Франции, Германии и Великобритании обсудили ситуацию в России Политика, 19:58
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Оперштаб опроверг сообщения о планах ЧВК «Вагнер» захватить Краснодар Политика, 19:57
В Ростовской области организовали пункты временного размещения Политика, 19:45
В Липецкой области начали разрушать дороги для остановки проезда техники Политика, 19:25
Умер бывший футболист «Рубина» и сборной Бельгии Седрик Руссель Спорт, 19:23
В Калужской области перекрыли дороги на границах с четырьмя регионами Политика, 19:14
Регионы с режимом КТО и перекрытия дорог. Карта Политика, 19:12
«Спартак» и «Динамо» попали в одну группу в Кубке России по футболу Спорт, 18:49
Дело о мятеже Пригожина ,  
0 

Лидеры США, Франции, Германии и Великобритании обсудили ситуацию в России

Джо Байден обсудил «ситуацию в России» с Макроном, Шольцем и Сунаком
Лидеры в телефонном разговоре также подтвердили поддержку Украины. МИД ранее предостерег страны Запада от использования ситуации в стране для «достижения русофобских целей»
Белый дом (Вашингтон, США)
Белый дом (Вашингтон, США) (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Американский президент Джо Байден обсудил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Британии Риши Сунаком и канцлером Германии Олафом Шольцем «ситуацию в России», сообщает Белый дом.

Они также подтвердили «непоколебимую поддержку Украины».

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об ударе по лагерям «Вагнера», обвинив в этом «военное руководство страны» и пообещал дать ответ. Минобороны опровергло эти данные и расценило это как провокацию.  Позднее Пригожин заявил о контроле над военными объектами в Ростове-на-Дону.

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором назвал происходящее предательством и ударом в спину, а также пообещал жесткие ответные действия. ФСБ завело дело по статье об организации мятежа (ст. 279 УК РФ), по которой грозит до 20 лет лишения свободы.

Российский МИД заявил, что действия ЧВК «Вагнер» играют на руку «внешним врагам России» и предостерегли западные страны «от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей».

Теги
Персоны
Джо Байден Эмманюэль Макрон Олаф Шольц Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter