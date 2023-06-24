Лидеры США, Франции, Германии и Великобритании обсудили ситуацию в России
Американский президент Джо Байден обсудил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Британии Риши Сунаком и канцлером Германии Олафом Шольцем «ситуацию в России», сообщает Белый дом.
Они также подтвердили «непоколебимую поддержку Украины».
23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об ударе по лагерям «Вагнера», обвинив в этом «военное руководство страны» и пообещал дать ответ. Минобороны опровергло эти данные и расценило это как провокацию. Позднее Пригожин заявил о контроле над военными объектами в Ростове-на-Дону.
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором назвал происходящее предательством и ударом в спину, а также пообещал жесткие ответные действия. ФСБ завело дело по статье об организации мятежа (ст. 279 УК РФ), по которой грозит до 20 лет лишения свободы.
Российский МИД заявил, что действия ЧВК «Вагнер» играют на руку «внешним врагам России» и предостерегли западные страны «от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей».