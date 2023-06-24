Корреспонденты сообщили о взрыве в центре Ростова-на-Дону, бойцы ЧВК потребовали от ростовчан отойти от здания штаба ЮВО

Фото: РБК

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У штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону прозвучал взрыв, передает RT со ссылкой на своего корреспондента Романа Косарева, который также cообщил о звуках стрельбы. Информацию о бегущих от здания людях приводит и региональный портал 161.ru.

Информацию о стрельбе и взрыве у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону подтверждает Baza. По данным Mash, бойцы ЧВК потребовали от местных жителей отойти минимум на 2 км.

«Что-то «хлопнуло» в районе штаба ЮВО, передают с места наши корреспонденты. После этого вагнеровцы начали отгонять собравшихся там горожан», — пишет местное издание 161.ru.

Утром 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону. «Блокируем город Ростов и идем в Москву», — сказал он, требуя «получить» главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. Накануне он обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК.

Минобороны России эти сведения опровергло, а обвинения Пригожина назвало провокацией. Министерство предложило бойцам «проявить благоразумие» и связаться с представителями власти. Президент Владимир Путин назвал происходящее предательством и пообещал, что ответ будет жестким. «Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу», — сказал Путин.

В центре Ростова находятся военная техника и вооруженные люди, улицы частично перекрыты.