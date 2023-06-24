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Кремль анонсировал обращение Владимира Путина

Песков: Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением
Против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбудили дело об организации мятежа. Он утверждает, что его силы блокировали Ростов. В Москве и Подмосковье объявлен режим КТО

Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Скоро», — сказал представитель Кремля.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российских военных в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответ. Минобороны назвало его заявление провокацией. Против Пригожина завели дело о об организации мятежа (ст. 279 УК РФ). О ситуации доложено президенту Владимиру Путину, говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

24 июня Пригожин сообщил о блокировке Ростова силами ЧВК «Вагнер» и заявил, что «под контролем военные объекты, в том числе аэродром». Минобороны обратилось к штурмовым отрядам частной военной компании, заявив, что их «втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже». Министерство призвало бойцов ЧВК выйти с ними на связь: «Мы гарантируем всем безопасность».

В Ростовской, Липецкой и Воронежской области отменены массовые мероприятия, в Москве и Подмосковье ввели режим контртеррористической операции.

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