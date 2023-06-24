ТАСС показал фото вооруженных людей в камуфляже у штаба ЮВО в Ростове

В фотобанке ТАСС появились фото группы вооруженных людей, указанных как бойцы ЧВК «Вагнер», и бронетехники в центре Ростова-на-Дону. Губернатор призвал жителей не покидать дома и отказаться от поездок в центр региональной столицы

В фотобанке агентства ТАСС появились фотографии вооруженных людей в камуфляже, в описании фото говорится, что это бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Также агентство публикует фото бронетехники в центре города.

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Издание 161.ru сообщало, что колонна бронетехники вошла в город со стороны Аксая и встала у штаба ЮВО.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 5-50 утра призвал жителей отказаться от поездок в центр Ростова-на-Дону. «Уважаемые земляки! В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома», — написал он в телеграм-канале.

В МЧС, в свою очередь, предупреждали о распространении в телеграм-каналах фейковых сообщений о введении в городе комендантского часа.

Власти Воронежской области заявили о передвижении колонны военной техники по трассе М-4 «Дон» и попросили жителей не пользоваться федеральной трассой.

В Ростове-на-Дону вечером 23 июня после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина были усилены меры безопасности, сообщал корреспондент РБК. ТАСС передавал о перекрытии выезда из города на трассе «Дон».