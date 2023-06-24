Власти сообщили о попадании в газовую трубу в Харькове
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о попаданиях в Слободском и Холодногорском районах Харькова.
«Зафиксировано попадание в газовую трубу, спасатели ликвидируют возгорание», — написал он в телеграм-канале.
В Холодногорском районе повреждены автомобили. По предварительной информации, пострадавших нет.
Глава Полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин объяснил взрывы работой ПВО. По его словам, попаданий не было.
Взрывы раздались в Соломенском районе Киева, сообщал мэр Виталий Кличко. По его словам, обломки ракеты упали на автомобильной стоянке. Позже он уточнил, что обломок упал и на многоэтажное здание, один человек пострадал, возник пожар. В столице работают системы ПВО, говорили в городской военной администрации.
Глава администрации Александр Вилкул писал о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.
По всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.
Воздушную тревогу на Украину объявляют регулярно с октября прошлого года. Власти и СМИ неоднократно сообщают о взрывах и работе ПВО. Российское Минобороны неоднократно отчитывалось об ударах по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины, утверждая, что не атакует гражданские объекты. Президент Владимир Путин объяснял удары ответом на взрыв на Крымском мосту.