Глава обладминистрации Синегубов сообщил о попадании в газовую трубу в Харькове

Власти сообщили о попадании в газовую трубу в Харькове

Олег Синегубов сообщил о попаданиях в Слободском и Холодногорском районах города

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о попаданиях в Слободском и Холодногорском районах Харькова.

«Зафиксировано попадание в газовую трубу, спасатели ликвидируют возгорание», — написал он в телеграм-канале.

В Холодногорском районе повреждены автомобили. По предварительной информации, пострадавших нет.

Глава Полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин объяснил взрывы работой ПВО. По его словам, попаданий не было.

Взрывы раздались в Соломенском районе Киева, сообщал мэр Виталий Кличко. По его словам, обломки ракеты упали на автомобильной стоянке. Позже он уточнил, что обломок упал и на многоэтажное здание, один человек пострадал, возник пожар. В столице работают системы ПВО, говорили в городской военной администрации.

Глава администрации Александр Вилкул писал о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.

По всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.