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Бизнес ,  

Директор УКЗ после возбуждения дела объяснил санкциями невыплату зарплат

Невыплата зарплат на оборонном заводе связана с западными санкциями, заявил глава предприятия. Во время Отечественной войны «о зарплатах не спрашивали», добавил он. Накануне СК возбудил дело из-за невыплаты 20 млн руб. зарплаты

Задержки заработной платы на Уральском компрессорным заводом связаны с российской военной операцией на Украине, заявил агентству «Европейско-Азиатские Новости» директор завода Денис Тасаков.

По его словам, многие предприятия, с которыми сотрудничает завод, попали под санкции, из-за чего у них на заблокированных счетах «зависли» средства, предназначенные для оплаты контрактов с заводом.

«У некоторых были экспортные контракты, за которые они не могут получить деньги, плюс курс валют практически в убыток всех приводит. Соответственно, эти предприятия не рассчитываются с нами. Мы — маленькие и оказались последними в этой цепочке», — сказал Тасаков.

Уральский компрессорный завод (УКЗ) был основан в 1933 году. Предприятие выпускает криогенное оборудование практически для всех отраслей промышленности, производит компрессоры — для гелия, водорода, азота, аргона, природного газа и др., и передвижные компрессорные станции.

В годы Великой Отечественной войны на площадки УКЗ переехала часть эвакуированных заводов.

По словам директора завода, предприятие не выплатило зарплаты частично за апрель и май, однако 23 июня планирует выплатить зарплату сотрудникам: тем, кто не принимал участие в забастовках, выплатят весь долг, а тем, кто участвовал в забастовках — это порядка 50 человек из 370 работников завода — пока только за апрель.

«Правда, должно денег остаться и тем, кто бастует. Но я хотел бы, чтобы люди одумались. Я ни перед кем не хочу извиняться, потому что все должны понимать ситуацию. В Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он сейчас под угрозой срыва», — заявил Тасаков.

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В начале июня региональные издания URA.ru и E1.ru писали, что сотрудники Уральского компрессорного завода устроили забастовку из-за задержек с зарплатой.

По словам работников предприятия, задержки с выплатами возникали задолго до начала специальной военной операции России на Украине — еще с октября 2021 года.«Начальство никак не оправдывало задержку зарплаты, они говорили, что денег нет, счета арестованы. А счета действительно были арестованы, так как у завода огромные долги по налогам», — рассказал URA.RU оператор станков из седьмого цеха предприятия. По его словам, сотрудникам цеха задерживали зарплату на 2-3 недели, а мастера, начальники цехов и технологи «сидели без денег вообще по 1,5 месяца». «А начался этот бардак в прошлом октябре—ноябре», — добавил собеседник агентства.

По словам начальника одного из цехов, которого также цитирует URA.ru, у завода к тому же накопились долги перед поставщиками инструментов и запчастей. «Задержки начались еще полтора года назад, но они были небольшими, так что сотрудники с пониманием относились к руководству. Но сейчас обратная связь отсутствует полностью, мы не знаем, что нам делать», — сказал он агентству.

Порталу E1.ru один из сотрудников завода сообщил, что это не первая забастовка. «Люди отказывались работать в марте, нас рассчитали. Потом в мае опять бастовали, начались частичные выплаты. До конца мая прокуратура обязала выплатить долг перед сотрудниками за два месяца, мы ничего не получили», — сказал собеседник ресурса. По его словам, средняя зарплата на заводе около 50 тыс. руб.

Накануне, 22 июня, Следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на предприятии по ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса (невыплата заработной платы более чем за два месяца, максимальная санкция — лишение свободы на срок до трех лет).

Следствие считает, что руководство «Уральского компрессорного завода» более двух месяцев не выплачивало заработную плату более чем 300 работникам. Общий размер задолженности составил более 20 млн руб.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
задержка зарплаты директор санкции Уральский компрессорный завод уголовное дело

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