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РЖД приостановили отправку ряда грузов в Польшу через Белоруссию

Ограничения на поставки ряда грузов в Польшу действуют с 23 июня. О причинах такого решения и о том, о каких грузах идет речь, в РЖД не уточнили. В компании отметили, что о полном прекращении перевозок речи не идет

РЖД приостановили погрузку ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу. Об этом РБК сообщил представитель госкомпании.

«Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет», — заверили в РЖД. О причинах такого решения и о том, о каких грузах идет речь, не уточнили.

Ограничения в адрес Польши действуют с 23 июня и до отмены, говорится в материалах РЖД, передает «Интерфакс».

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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Материал дополняется

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Виктория Тютина Виктория Тютина, Артём Кореняко Артём Кореняко
РЖД Россия Польша грузы

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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