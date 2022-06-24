Генпрокурор Краснов заявил об отказе 9 стран выдать России обвиняемых

Игорь Краснов (Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации)

Некоторые зарубежные страны отказываются выдать России лиц, которым предъявлено обвинение в совершении преступлений, при этом они руководствуются политическими мотивами, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на заседании Координационного совета Генеральных прокуроров государств — участников СНГ. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

В частности, передавать России обвиняемых отказываются Германия, Великобритания, Италия, Литва, Хорватия, Польша, Эстония, Чехия и Черногория, сказал Краснов. По его словам, компетентные ведомства этих стран руководствуются политическими соображениями и перекрывают взаимодействие в сфере выдачи, правовой помощи и борьбы с преступностью.

При этом часть обвиняемых, выдать которых просит Россия, подозреваются в совершении особо тяжких преступлений, добавил генпрокурор. «Подобное неразумное поведение мы копировать не станем, продолжим выполнение всех необходимых мер, предусмотренных законом и международными договорами», — заключил он.

В конце февраля Украина при поддержке Великобритании обратилась в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) с требованием исключить Россию из ее состава.11 марта организация отклонила его как политическое и указала на необходимость поддерживать сотрудничество по линии полицейских служб и сохранять каналы коммуникации открытыми. В то же время Интерпол принял решение изменить процедуру приема запросов на розыск от российских ведомств.

В частности, Россию лишили права на отправку запросов напрямую странам — членам Интерпола. Страну обязали проводить процедуру через Генеральный секретариат для проверки на соответствие правилам организации. «Если передача запроса будет признана соответствующей, Генеральный секретариат распространит его среди стран-членов», — говорилось в заявлении Интерпола.

По данным организации, сейчас Россия разыскивает за рубежом 3198 человек.