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МИД заявил о прекращении сотрудничества с НПО «Финляндия-Россия»

Здание МИД РФ
Здание МИД РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

МИД прекращает сотрудничество с финской неправительственной организацией Общество «Финляндия-Россия» из-за «антироссийской позиции», говорится в заявлении министерства.

Ведомство обратило внимание на «откровенно антироссийскую позицию» этой организации, которую она заняла после начала спецоперации на Украине, сказано в сообщении. По мнению МИДа, ее руководство «старательно повторяет в публичном пространстве русофобские пропагандистские клише коллективного Запада».

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«Очевидно, что декларации данной организации о нацеленности на поддержание разносторонних связей с Россией, распространение знаний о нашей стране являются несостоятельными. С учетом этого российской стороной принято решение о прекращении сотрудничества с дискредитировавшим себя Обществом «Финляндия-Россия», — отметили в ведомстве.

Организация в одностороннем порядке заморозила двустороннее взаимодействие по линии Российско-Финляндского Культурного форума и Конгресса породненных городов, заявили в МИДе. Министерство считает, что «Россия-Финляндия» вмешивается во внутренние дела страны «под видом «поддержки антивоенного движения».

В МИДе добавили, что готовы сотрудничать с отдельными членами общества и его региональными подразделениями «в случае их готовности к развитию действительно конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества».

Общество «Финляндия-Россия» — это финская неправительственная организация, которая действует под эгидой Министерства образования и культуры Финляндии и получает от него гранты. Организация знакомит желающих с культурой, повседневной жизнью, обществом, языком и финно-угорскими народами России, а также культурой Финляндии, продвигает изучение русского языка и поощряет сотрудничество двух стран в рамках международных проектов.

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В начале апреля организация приостановила работу Института Финляндии в Санкт-Петербурге на неопределенный срок, объяснив это нежеланием «рисковать». «Мы считаем, что вести работу согласно нашим ценностям и принципам в Петербурге мы не можем. Наша среда деятельности стала очень тесной», — говорила тогда главный секретарь общества «Финляндия-Россия» Ниина Синкко.

20 июня общество вышло из состава его учредителей. Институт проработал в городе 30 лет.

Теги
МИД Финляндия прекращение работы

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