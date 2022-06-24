Свердловский губернатор осудил запрет на Земфиру и «Мумий Тролль» в школе
Запрещать одиннадцатиклассникам екатеринбургской гимназии № 9 исполнять на выпускном песни «До свидания» Земфиры и «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль» из-за «опасных слов» не нужно. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Уверен, они выбрали эти песни, потому что они про прощание, а не потому что в них есть слово «граната», — написал Куйвашев в Telegram. — Давайте хоть тут, в праздник, не будем детям ничего запрещать. Пусть поют».
РБК направил запрос в гимназию № 9 и в департамент образования Екатеринбурга.
Накануне о запрете 66.ru сообщил сооснователь онлайн-сервиса для предпринимателей «Кнопка» и отец одной из учениц 11-го класса гимназии Евгений Кобзев. Администрации школы, по его словам, не понравились слова «граната», «убивают» и «стреляют» в песнях, к тому же «рок слишком развязный, а к выпускным сейчас большое внимание». Отец выпускницы добавил, что другие песни школьникам исполнять тоже не разрешили, потому что «До свидания» и «Владивосток 2000» были утверждены заранее и новые выбирать уже поздно. Информацию ученикам передал один из учителей, который сам должен был играть на бас-гитаре.
«Чья инициатива, непонятно. Дочь говорит, что в школе им передали, что якобы на областном уровне запретили», — рассказал Кобзев. Впоследствии он сообщил, что связался с директором гимназии Ларисой Кульковой. Она сказала, что «никаких указов сверху не было», просто «песни не праздничные и не соответствуют общей канве вечера». В пресс-службе городской администрации 66.ru подтвердили, что содержание публичных выступлений школьников согласует руководитель общеобразовательной организации.
Ранее и Земфира, и «Мумий Тролль» призвали остановить военную операцию на Украине.
Кобзев предположил, что в школе опасаются повторения скандала с «ЛГБТ-танцем» учеников екатеринбургского лицея № 12. Там 12 мая на приуроченном к Международному дню танца конкурсе «Танцевальная галактика» группа школьников исполнила тверк. Во время номера лицеисты сняли с себя футболки и продолжили танцевать в портупеях. Видеозапись танца опубликовали в сети, и на нее обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев.
Куйвашев тогда вступился за руководство лицея: «Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие «пародии» мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено». Он отказался уволить директора школы Любовь Кулеву. По словам губернатора, родители школьников тоже не посчитали танец ужасным и поддержали Кулеву, а им он доверяет «гораздо больше, чем телеведущему Соловьеву, которому в очередной раз что-то не понравилось» в Екатеринбурге.
Соловьев в ответ заявил, что многие общественные деятели города не поддерживают «ЛГБТ-увлечения» главы Свердловской области. «Может, надо Рамзана Ахматовича [Кадырова] отправить, чтобы поучил Куйвашева?» — предложил он.
Завуча школы вскоре после этого уволили. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что «такого в стенах школы происходить в принципе не должно». Директор сохранила должность: ее мэр назвал «человеком заслуженным», с практически 50-летним стажем.