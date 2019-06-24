В Грузии проверят возможные нарушения полицейских при разгоне акций

В Грузии проверят возможные нарушения полицейских при разгоне акций

После силового разгона митингов оппозиции у парламента Грузии 20–21 июня республиканская прокуратура возбудила уголовное дело о превышении служебных полномочий со стороны полицейских. Об этом на пресс-конференции сообщил глава местного надзорного ведомства Кока Кацитадзе, корреспондент РБК.

Производство, по его словам, было заведено по п. «б» ч. 3 ст. 333 УК Грузии (превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия). Местных жителей в связи с этим Кацитадзе призвал призвал предоставить ведомству любые доказательства по этому поводу.

Дело, по его данным, было обусловлено добытым прокуратурой «в ходе процессуальных мероприятий фото-видеоматериале».

Остальных деталей об этом производстве Кацитадзе не раскрыл.