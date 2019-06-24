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Полюс ₽7 099,42 (+20,04%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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Протесты в Грузии ,  
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В Грузии проверят возможные нарушения полицейских при разгоне акций

После силового разгона митингов оппозиции у парламента Грузии 20–21 июня республиканская прокуратура возбудила уголовное дело о превышении служебных полномочий со стороны полицейских. Об этом на пресс-конференции сообщил глава местного надзорного ведомства Кока Кацитадзе, корреспондент РБК.

Производство, по его словам, было заведено по п. «б» ч. 3 ст. 333 УК Грузии (превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия). Местных жителей в связи с этим Кацитадзе призвал призвал предоставить ведомству любые доказательства по этому поводу.

Дело, по его данным, было обусловлено добытым прокуратурой «в ходе процессуальных мероприятий фото-видеоматериале».

Остальных деталей об этом производстве Кацитадзе не раскрыл.

Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим

В Грузии с 20 июня после визита в республику российской делегации, которую возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов, начались массовые протесты. В Тбилиси российские парламентарии приехали для участия в Межпарламентской ассамблее православия. Она прошла в грузинском парламенте. В ходе этого мероприятия Гаврилов сел в кресло спикера, что возмутило местную оппозицию.

После случившегося ее представители потребовали отставки спикера парламента и запрета правящей партии республики. Следом за этим у здания парламента Грузии состоялись массовые акции оппозиции. Наиболее многочисленные митинги прошли 20 и 21 июня. Для разгона демонстрантов полиция использовала водометы и резиновые пули. Во время столкновений демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, по информации Минздрава Грузии, пострадали 240 человек, из них 80 — полицейские. 21 июня в ходе акции были задержаны более 300 человек.

Теги: Грузия, Генпрокуратура, массовые протесты
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