Путин продлил действие продэмбарго на западные товары

Запрет на импорт ряда видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из европейских стран Россия ввела после того, как ЕС и США одобрили санкции против Москвы. Действие продэмбарго Путин продлил еще на год, до конца 2020 года

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Контрсанкции, согласно ему, будут действовать по меньшей мере до 31 декабря 2020 года. Введены они были в 2014-м. В конце прошлой недели действие экономических санкций против России на полгода продлил Совет ЕС. Такое решение там тогда объяснили отсутствием прогресса в выполнении мирных соглашений по Донбассу. Чем было обусловлено решение Путина продлить продэмбарго, в документе не уточняется.

Обеспечить реализацию российских контрсанкций президент поручил правительству. В силу указ главы государства вступил со дня его подписания.

Речь идет о продовольственном эмбарго, которое Россия ввела в отношении стран Евросоюза, США и некоторых других государств, поддержавших антироссийские санкции, в августе 2014 года. Под запрет тогда попали поставки в Россию говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей, а также некоторых других категорий продуктов из этих стран. Спустя год контрсанкции были расширены и распространились в том числе на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию. С 1 января 2016 года они стали действовать и в отношении продуктов с Украины.