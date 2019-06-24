США заметили рост спроса на свое оружие в Европе из-за России и Ирана

США заметили рост спроса на свое оружие в Европе из-за России и Ирана

Американские производители оружия заявляют, что европейский спрос на их истребители, ПВО и другое вооружение растет быстрыми темпами на фоне возросшей озабоченности по поводу России и Ирана

Истребитель Lockheed Martin F-16 (Фото: Pascal Rossignol / Reuters)

Производители американского оружия заметили возросший рост на свою продукцию в Европе, побывав на международном авиасалоне «Ле Бурже» в Париже, сообщает Reuters. В беседе с агентством они рассказала, что на подобном мероприятии два года назад («Ле Бурже» проводится раз в два года), спрос на их продукцию был намного ниже.

В этом году, как сообщает Reuters, на парижский авиасалон была направлена высокопоставленная американская делегация, включая министра торговли США Уилбура Росса. Также в «Ля-Бурже 2019» приняли участие около 400 американских компаний, представлявших свою продукцию. Среди них — военно-промышленная корпорация, специализирующаяся на авиации, Lockheed Martin, Boeing и другие ведущие производители.

«Два год назад на парижском авиасалоне было не так много заказов», — приводит Reuters слова представителя Lockheed Рика Эдвардса. «Сейчас <...> самый быстрорастущий рынок для Lockheed Martin в мире — это Европа», — добавил он.

Исполнительный директор Ассоциации аэрокосмической промышленности (AIA) Эрик Фаннинг в беседе с агентством заявил, что подпитывают спрос обещание НАТО и озабоченность Европы в отношении России. «Я думаю, что это [повышенный спрос на оружие] отражает растущие провокации России», — сказал он.