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Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Политика ,  
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США заметили рост спроса на свое оружие в Европе из-за России и Ирана
Американские производители оружия заявляют, что европейский спрос на их истребители, ПВО и другое вооружение растет быстрыми темпами на фоне возросшей озабоченности по поводу России и Ирана
Истребитель Lockheed Martin F-16 (Фото: Pascal Rossignol / Reuters)

Производители американского оружия заметили возросший рост на свою продукцию в Европе, побывав на международном авиасалоне «Ле Бурже» в Париже, сообщает Reuters. В беседе с агентством они рассказала, что на подобном мероприятии два года назад («Ле Бурже» проводится раз в два года), спрос на их продукцию был намного ниже.

В этом году, как сообщает Reuters, на парижский авиасалон была направлена высокопоставленная американская делегация, включая министра торговли США Уилбура Росса. Также в «Ля-Бурже 2019» приняли участие около 400 американских компаний, представлявших свою продукцию. Среди них — военно-промышленная корпорация, специализирующаяся на авиации, Lockheed Martin, Boeing и другие ведущие производители.

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«Два год назад на парижском авиасалоне было не так много заказов», — приводит Reuters слова представителя Lockheed Рика Эдвардса. «Сейчас <...> самый быстрорастущий рынок для Lockheed Martin в мире — это Европа», — добавил он.

Исполнительный директор Ассоциации аэрокосмической промышленности (AIA) Эрик Фаннинг в беседе с агентством заявил, что подпитывают спрос обещание НАТО и озабоченность Европы в отношении России. «Я думаю, что это [повышенный спрос на оружие] отражает растущие провокации России», — сказал он.

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Еще одной причиной роста спроса на американское оружие в Европе является растущая обеспокоенность по поводу программы Ирана по разработке ракет, считают американские представители оборонно-промышленного комплекса. На спросе сказался, в частности, инцидент со сбитым американским дроном у берегов Ирана. «Иран — наш лучший партнер по развитию бизнеса. Каждый раз, когда они делают что-то подобное, это повышает уровень понимания угрозы », — сказал один из собеседников, пожелавший остаться неизвестным.

Международный авиасалон «Ле Бурже» в этом году проходил под Парижем с 17 по 23 июня.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Ле Бурже, Оружие, вооружения
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