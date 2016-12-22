Двойная победа: что означает сохранение власти Эрдогана и его партии

В Турции прошли президентские и парламентские выборы. Реджеп Эрдоган, по предварительным данным, добился переизбрания в первом туре, его партия также лидирует. Таким образом, отношения Москвы и Анкары останутся на нынешнем уровне

Реджеп Эрдоган (в центре) (Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters)

​Борьба за новые полномочия

В воскресенье, 24 июня, в Турции прошли президентские и парламентские выборы. В Турции зарегистрировано около 59 млн избирателей, и явка составила 87% — это больше, чем на президентских выборах 2014 года (тогда явка составила 74%) и даже чем на парламентских выборах 2017 года (85%).

Участки для голосования работали с 8 до 17 часов по местному времени. Избиратели впервые в один день избирали и президента, и парламент. Выборы прошли более чем на год раньше запланированного срока — они должны были состояться 3 ноября 2019 года — и завершили процесс перехода страны от парламентской к президентской республике. После выборов в силу вступят конституционные поправки, которые были одобрены на референдуме в апреле 2017 года.

Больше власти президенту После вступления в силу новой Конституции полномочия парламента и правительства значительно ослабятся, а президентская власть укрепится. Глава государства получит право законодательной инициативы, сможет вводить указами законы в обход правительства и парламента. Должность премьер-министра страны будет упразднена, назначать и увольнять министров сможет только президент, отчитываться члены кабинета также будут только перед главой государства. У парламента сохранится возможность объявить импичмент президенту, но для начала процедуры нужно будет получить поддержку больше половины депутатов (301 из 600), а для объявления импичмента необходимо большинство в три пятых (360 депутатов).

По результатам обработки 40% бюллетеней (данные на 19:40 по местному времени) с большим отрывом побеждал действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — 56,5% голосов. На втором месте кандидат от Народно-республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже с 28,6% голосов. За ними следовали единственная женщина-кандидат Мерал Акшенер от оппозиционной Хорошей партии (7,4%), а также ведший кампанию из заключения кандидат прокурдской Народной демократической партии (HDP) Селахаттин Демирташ (6,3%). Демирташ был арестован и лишен парламентской неприкосновенности в 2016 году по обвинению в терроризме и оскорблении Эрдогана. Власти Турции обвиняют партию HDP в связях с Рабочей партией Курдистана (PKK), которую Анкара считает террористической организацией.

Еще два участника гонки — кандидат от консервативной исламистской Партии счастья (Saadet) Темель Карамоллаоглу и Догу Перинчек от националистической партии «Родина» (Vatan) — набирали менее 1% голосов.

В целом выборы прошли в довольно спокойной обстановке. Тем не менее оппозиционная HDP обратилась в Высшую избирательную комиссию страны с просьбой принять меры после того, как наблюдателей якобы не допустили к работе в провинции Шанлыурфа, а на некоторых из них напали. Полиция также арестовала трех мужчин — они везли на один из избирательных участков четыре мешка с бюллетенями для голосования. Кроме того, в день голосования в городе Копал на востоке страны неизвестные застрелили трех представителей оппозиционной Хорошей партии, сообщила местная газета Yenicag.

Эрдоган превзошел прогнозы

Действующий президент во время кампании оставался самым популярным и влиятельным политиком Турции, несмотря на неожиданно динамичную оппозицию, отмечала газета The Guardian. Он был выдвинут умеренно исламистской правоцентристской Партией справедливости и развития (AKP), правящей с 2002 года. Эрдоган находится у власти уже больше 15 лет: с 2003 по 2014 год он был премьер-министром, а в 2014 году впервые был избран президентом.

Сторонники Реджепа Эрдогана на предвыборном митинге в Стамбуле, Турция. 22 июня 2018 года (Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters)

Главным соперником действующего президента от оппозиции был бывший учитель физики Индже, который строил свою кампанию на обвинениях действующего президента в узурпации власти. Об этой же проблеме Индже говорил и в воскресенье: «Если Эрдоган победит, ваши телефоны продолжат прослушивать. Страх будет править. А если Индже выиграет, суды будут независимыми» (цитата по Reuters). В случае победы он обещал в течение 48 часов отменить режим чрезвычайного положения, который был введен в Турции в 2016 году, после попытки государственного переворота 15 июля, и действует до сих пор. Эрдоган в ходе кампании также обещал отменить его.

Большинство опросов общественного мнения предрекали победу Эрдогана. Основная интрига президентских выборов была в том, потребуется ли для определения победителя второй тур при заметной активизации оппозиции. Действующий президент мог набрать от 42 до 52% голосов избирателей в первом туре, показывали опросы. Второе место они отдавали Индже (от 21 до 26% голосов). Однако Эрдоган набирает больше, чем предсказывали социологи, и чем он получил на выборах 2014 года (51,9% голосов). Тогда занявший второе место Экмеледдин Эхсаноглу набрал 38,4%.

Пограничная ситуация​​

В последний год Эрдоган терял поддержку населения из-за начавшихся после попытки госпереворота массовых арестов, в том числе представителей оппозиции, журналистов и преподавателей вузов, а также из-за сложной экономической ситуации в стране. Эрдоган назначил досрочные выборы, так как не был уверен в победе в 2019 году, говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский. «В стране продолжает ухудшаться экономическая ситуация. Новые лидеры оппозиции очень быстро набирают популярность», — отмечает эксперт.

По данным TurkStat, безработица в Турции составляет более 10%. При этом среди турецкой молодежи (15–24 года) безработица выше почти в два раза — 19%. После 2016 года иностранные капиталовложения в экономику страны сократились. Приток прямых иностранных инвестиций в Турцию упал на 22% ($3,1 млрд) за первые четыре месяца этого года по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщает турецкая газета Dunya со ссылкой на данные правительства. Национальная валюта реагирует на все это падением — за последние пять лет турецкая лира обесценилась более чем на 240% по отношению к доллару.​

Пестрый парламент

По предварительным результатам, на парламентских выборах также лидирует правящая Партия справедливости и развития — 48,2% голосов по результатам обработки 34% бюллетеней. Согласно этим же результатам, большинство в парламенте получит коалиция «Альянс народа» (почти 60% голосов), состоящая из AKP и союзной Партии националистического движения (MHP). Оппозиционный «Альянс нации», в который вошли Народно-республиканская партия, Хорошая партия и Партия счастья, также проходит в парламент.

Турецкие СМИ отмечают успех прокурдской Народной демократической партии (HDP), которая не входила ни в один из альянсов — по предварительным данным, она преодолела 10-процентный барьер и проходит в парламент.

На этих выборах партии впервые могли объединяться в альянсы. Если раньше каждой партии нужно было самостоятельно набрать 10% голосов для получения мест в парламенте, то после формирования альянсов в меджлис могут пройти все партии политического блока, набравшего в сумме те же 10%. «Альянс нации» вместе с прокурдской HDP вполне может заполучить большинство мест в парламенте, отмечала газета Hurriyet, ссылаясь на опросы общественного мнения.

​Учитывая опросы, вероятен сценарий, при котором Эрдоган сохранит пост президента, но его партия лишится большинства в парламенте, тем более что партия Эрдогана уже проигрывала выборы в 2015 году, говорит ​Надеин-Раевский. В 2015 году Партия справедливости не получила большинства, необходимого для формирования правительства. После этого были проведены перевыборы, на которых партия Эрдогана восстановила утраченные позиции.

Партии «Альянса нации» выступают за возвращение Турции к парламентской форме правления, но, чтобы вынести соответствующие конституционные поправки на референдум, за них должны проголосовать не менее трех пятых от общего числа депутатов.

Судя по предварительным результатам, можно говорить о победе Эрдогана и его партии; в вопросах, касающихся исключительно двусторонних отношений России и Турции, в этом случае стоит ожидать продолжения сотрудничества, сказал РБК эксперт по Турции Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. Именно при Эрдогане сформировалась нынешняя повестка диалога Москвы и Анкары и шло его развитие, объясняет он. Изменений​ можно ожидать в вопросе отношений Турции с западными странами, продолжает Ахметов: Эрдоган заинтересован в нормализации отношений с Европой и США, а это может оказать ограниченное влияние на отношения Турции с Россией. В сирийском вопросе стоит ожидать роста внимания Анкары к проблеме возвращения сирийцев — возможно, на территории, находящиеся под контролем Турции, прогнозирует эксперт.