Итальянский вице-премьер отвел год на прояснение судьбы ЕС

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини считает, что судьба единой Европы решится в ближайший год. По его словам, все станет понятно в преддверии выборов в Европарламент

Маттео Сальвини (Фото: Alessandra Tarantino / AP)

В интервью изданию Spiegel Сальвини, который одновременно является министром внутренних дел Италии и заместителем главы правительства, заявил, что будущее ЕС поставлено на карту на фоне разногласий между странами, входящими в союз. «В течение года решится, будет ли существовать единая Европа», — считает вице-премьер.

По мнению Сальвини, многое будет зависеть от грядущих переговоров о бюджете ЕС, а также выборов в Европарламент в 2019 году.

Глава МВД Италии также ответил на предложение Ангелы Меркель депортировать из Германии мигрантов, которые были по приезду в ЕС зарегистрированы в других странах. По его словам, Рим отреагирует на это решительным отказом. «Мы не возьмем ни одного человека. Наоборот, мы бы лучше отдали часть своих», — добавил Сальвини.

На вопрос Spiegel, понимает ли министр, что своей непримиримостью он подрывает позиции Меркель, Сальвини заявил, что отставка канцлера не является его самоцелью, и сообщил о значительных разногласиях Рима и Берлина относительно различных аспектов существования ЕС.

Сальвини, представляющий националистическую коалицию, выигравшую парламентские выборы, до назначения в кабинет Джузеппе Конте не раз заявлял о необходимости пересмотреть миграционную политику ЕС. Евроскептиком в правительстве Конте является и другой вице-премьер, отвечающий за вопросы экономического развития Луиджи ди Майо.

Меркель рассчитывает, что ей удастся дого​вориться с ЕС о возвращении беженцев, которые зарегистрировались в других странах, на их территории. В противном случае глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что его ведомство в одностороннем порядке ужесточит контроль на границе.