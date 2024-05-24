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Политика ,  
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Минюст начнет публиковать адреса сайтов иноагентов

Правительство предписало Минюсту публиковать доменные имена иноагентов
Реестр иноагентов пополнится их доменными адресами. Ранее в мае власти запретили иноагентам избираться на всех выборах в стране
Министерство юстиции Российской Федерации
Министерство юстиции Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Доменные имена иностранных агентов при их наличии появятся в реестре иноагентов, такое распоряжение издало правительство. Документ опубликован на портале правовой информации.

Сейчас в реестре иноагентов 801 строка, в списке как люди, так и организации.

В февральском проекте приказа Минюста предлагалось обязать иноагентов указывать не только доменное имя, но и ОГРН, эти сведения уже приводятся в реестре. Как пояснял «Ведомостям» политический эксперт Гарегин Митин, это нововведение потребовалось властям для более простой ориентации в реестре: список иноагентов уже большой, а ориентировать по номеру легче, чем по имени или названию. «Кроме того, организации могут иметь похожие или одинаковые названия. Например, движение «Голос» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), ОГРН поможет различать их», — рассказал Митин.

Понятие «иностранный агент» появилось в законодательстве в 2012 году на фоне массовых протестов. Сначала иноагентами признавали НКО, занимавшиеся политической деятельностью и получавшие средства из-за границы, затем Минюст стал причислять к ним физлиц и юрлиц, среди которых адвокаты, СМИ, журналисты, правозащитники.

С лета 2022 года иноагентом смогли признавать лицо, которые получило «поддержку из-за рубежа» или которое посчитали находящимся под «иностранным влиянием». В этом году иноагенты утратили право избираться на любых выборах. В Совете Федерации это вызвало дискуссию: сенатор Людмила Нарусова назвала эту норму антиконституционной, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас с ней не согласился.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
иноагенты правительство Минюст
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