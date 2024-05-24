Минюст начнет публиковать адреса сайтов иноагентов

Реестр иноагентов пополнится их доменными адресами. Ранее в мае власти запретили иноагентам избираться на всех выборах в стране

Министерство юстиции Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Доменные имена иностранных агентов при их наличии появятся в реестре иноагентов, такое распоряжение издало правительство. Документ опубликован на портале правовой информации.

Сейчас в реестре иноагентов 801 строка, в списке как люди, так и организации.

В февральском проекте приказа Минюста предлагалось обязать иноагентов указывать не только доменное имя, но и ОГРН, эти сведения уже приводятся в реестре. Как пояснял «Ведомостям» политический эксперт Гарегин Митин, это нововведение потребовалось властям для более простой ориентации в реестре: список иноагентов уже большой, а ориентировать по номеру легче, чем по имени или названию. «Кроме того, организации могут иметь похожие или одинаковые названия. Например, движение «Голос» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), ОГРН поможет различать их», — рассказал Митин.