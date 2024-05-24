Россия вышла из соглашения с Японией о ликвидации ядерного оружия

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Соглашение между Россией и Японией о сотрудничестве в области ликвидации ядерного оружия перестало действовать.

В официальном сообщении российского МИДа указано, что действие соглашения прекращено 21 мая. Решение об этом было принято российским правительством в ноябре прошлого года.

Целью соглашения, подписанного в Токио 13 октября 1993 года, было содействие в безопасной ликвидации ядерных вооружений, которые Москва должна была сокращать в соответствии с двусторонними или многосторонними договорами, а также своими односторонними решениями. Для этого был создан специальный комитет — в рамках него Москва и Токио определяли приоритетные направления такого взаимодействия, обменивались информацией и результатами исследований, разрабатывали конкретные программы сотрудничества.

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