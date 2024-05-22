 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Финляндия «проработает детали» идеи России по границе на Балтике

МИД: Финляндия проработает детали идеи России о границе в Балтийском море
Положения о пересмотре морских зон прибрежных государств есть в Конвенции ООН, Финляндия рассчитывает, что Россия будет действовать в соответствии с ней, заявили в МИДе
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

МИД Финляндии рассчитывает, что Россия будет действовать в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, заявила глава ведомства Элина Валтонен, комментируя предложение российского Минобороны уточнить линию государственной границы в Балтийском море.

«МИД прорабатывает детали. Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств и об их пересмотре. Мы предполагаем, что Россия как участник Конвенции будет действовать соответствующим образом», — написала министр в X.

Конвенция ООН была принята в 1982 году, а в 1994-м вступила в силу. Она регулирует все международные аспекты использования морского пространства — делимитацию морских границ, установление экологических норм, проведение научных исследований, торговлю и урегулирование международных споров. К Конвенции присоединилось более 140 государств.

Минобороны предложило изменить границы России в Балтийском море
Политика
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Российское Минобороны предложило обновить перечень точек, от которых отмеряют ширину полосы территориальных вод у материкового побережья и островов России в Балтийском море. В проекте ведомства новую систему прямых исходных линий предлагается установить в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска. Это изменит прохождение госграницы в акватории Балтийского моря и позволит использовать ее в качестве внутренних морских вод, заявило министерство. В ведомстве считают, что нынешний перечень координат, утвержденный в 1985 году, не соответствует «современной географической обстановке».

Yle отмечает, что изменения должны затронуть границы с Финляндией и Литвой. Председатель парламентского комитета по иностранным делам Финляндии Киммо Кильюнен заявил изданию, что пересмотр границ «сам по себе неудивителен, поскольку ее проверяют по многим причинам». «Удивительно, что это происходит на уведомительной основе. Обычно такие вещи обсуждаются и согласовываются», — сказал он, отметив, что решение стало неожиданным для Хельсинки.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Финляндия Балтийское море Минобороны граница
Материалы по теме
МИД пообещал жесткий ответ на помехи проходу судов России через Балтику
Политика
Швеция решила укрепить оборону «острова-авианосца» в Балтийском море
Политика
НАТО заявило о «небезопасном» маневре российских истребителей на Балтике
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 98,3 (-0,29) Инвестиции, 21 мая, 16:37 Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 90,41 (-0,25) Инвестиции, 21 мая, 16:37
Генерал То Лам стал новым президентом Вьетнама Политика, 10:00
В России признали нежелательной Либерально-демократическую лигу Украины Политика, 09:50
Зачем Microsoft отзывает сотрудников из КНР Pro, 09:42
В Белгородской области дрон атаковал электропоезд Политика, 09:40
Норвегия объявила о признании палестинского государства Политика, 09:40
Финляндия «проработает детали» идеи России по границе на Балтике Политика, 09:29
Росреестр зафиксировал рост ипотечных сделок в Москве Недвижимость, 09:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ракова заявила о постановке 14 млн предварительных диагнозов с помощью ИИ Город, 09:20
Супруг отчуждает долю в бизнесе при разводе. Как на это реагирует суд Pro, 09:15
«Яндекс» отметил сокращение разрыва в ценах новостроек и готового жилья Недвижимость, 09:06
В Польше проверят причастность России к пожару в варшавском ТЦ Общество, 09:03
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 08:52
Как Google и «Яндекс» помешают вам открыть счет в зарубежном банке Pro, 08:47
В ЕС задумались об отмене безвиза с Грузией из-за закона об иноагентах Политика, 08:46