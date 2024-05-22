Финляндия «проработает детали» идеи России по границе на Балтике

Положения о пересмотре морских зон прибрежных государств есть в Конвенции ООН, Финляндия рассчитывает, что Россия будет действовать в соответствии с ней, заявили в МИДе

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

МИД Финляндии рассчитывает, что Россия будет действовать в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, заявила глава ведомства Элина Валтонен, комментируя предложение российского Минобороны уточнить линию государственной границы в Балтийском море.

«МИД прорабатывает детали. Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств и об их пересмотре. Мы предполагаем, что Россия как участник Конвенции будет действовать соответствующим образом», — написала министр в X.

Конвенция ООН была принята в 1982 году, а в 1994-м вступила в силу. Она регулирует все международные аспекты использования морского пространства — делимитацию морских границ, установление экологических норм, проведение научных исследований, торговлю и урегулирование международных споров. К Конвенции присоединилось более 140 государств.

Российское Минобороны предложило обновить перечень точек, от которых отмеряют ширину полосы территориальных вод у материкового побережья и островов России в Балтийском море. В проекте ведомства новую систему прямых исходных линий предлагается установить в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска. Это изменит прохождение госграницы в акватории Балтийского моря и позволит использовать ее в качестве внутренних морских вод, заявило министерство. В ведомстве считают, что нынешний перечень координат, утвержденный в 1985 году, не соответствует «современной географической обстановке».

Yle отмечает, что изменения должны затронуть границы с Финляндией и Литвой. Председатель парламентского комитета по иностранным делам Финляндии Киммо Кильюнен заявил изданию, что пересмотр границ «сам по себе неудивителен, поскольку ее проверяют по многим причинам». «Удивительно, что это происходит на уведомительной основе. Обычно такие вещи обсуждаются и согласовываются», — сказал он, отметив, что решение стало неожиданным для Хельсинки.