Минобороны предложило изменить границы России в Балтийском море

Минобороны сочло неактуальным перечень координат побережья и островов России в Балтийском море от 1985 года и предложило его обновить. Нынешняя граница в море не соответствует «географической обстановке», сочли военные

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Минобороны предложило обновить перечень точек, от которых отмеряют ширину полосы территориальных вод у материкового побережья и островов России в Балтийском море. Соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве указали, что нынешний перечень координат был утвержден 15 января 1985 года «по морским навигационным картам мелкого масштаба» и требует изменений, так как не соответствует «современной географической обстановке».

«Прямые исходные линии в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию Российской Федерации, что, в свою очередь, не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод», — считают в Минобороны. Там также добавили, что действующий перечень «не учитывает практику установления прямых исходных линий других государств».

Ведомство предложило установить систему прямых исходных линий в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска. Это изменит прохождение госграницы в акватории Балтийского моря и позволит использовать ее в качестве внутренних морских вод, добавили в Минобороны. Однако в проекте отсутствует приложение с новым перечнем координат таких точек, которое отражало бы госграницу.

Росреестру поручили учесть изменения госграницы России в Балтийском море, а МИДу — сдать на хранение генсеку ООН копии скорректированных и переизданных карт. Ожидается, что изменения вступят в силу в январе 2025 года. Сейчас проект находится на стадии общественного обсуждения.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Калининградской области.

Россия граничит с Литвой и Польшей по Балтийскому морю. По данным погранслужбы, общая протяженность морских границ страны составляет 38 тыс. км.